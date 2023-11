Andrich die Nummer 6: Xabi Alonso macht Bayer zur Nationalspieler-Fabrik

Es läuft für Bayer 04 in dieser Saison - und auch für die einzelnen Profis zahlt sich der Höhenflug des Klubs aus. Mit Robert Andrich zählt der Tabellenführer bereits den sechsten frisch gebackenen A-Nationalspieler in dieser Saison.

Er ist die Nummer 6! Gab es am Dienstagabend in Wien in erster Linie nur Schauriges zu berichten, so sorgte aus Leverkusener Sicht zumindest Robert Andrich für eine positive Nachricht. Feierte der defensive Mittelfeldspieler doch im zarten Alter von 29 Jahren sein Länderspieldebüt, als er in der 61. Minute bei der 0:2-Niederlage gegen Österreich eingewechselt wurde.

Sechs Debütanten

Mit dem Sechser kann Bayer 04 bereits sechs Profis vorweisen, die in dieser Saison erstmals für ihre A-Nationalmannschaft zum Einsatz kamen. Zwei Tage zuvor hatte Angreifer Nathan Tella (24) bei Nigerias 1:1 gegen Simbabwe in der WM-Qualifikation sogar in der Startelf debütiert und war zur Halbzeit gegen seinen Vereinskollegen Victor Boniface ausgewechselt worden. Der Mittelstürmer hat ebenfalls in dieser Spielzeit erstmals das Trikot der Black Eagles getragen und kam nun zu seinem fünften Einsatz für Nigeria.

Nochmal drei Tage vor Tella durfte Linksverteidiger Alejandro Grimaldo als Debütant für Spanien beim 3:1-Sieg auf Zypern beginnen, wobei ihm sogleich ein Assist gelang. Sein Leverkusener Pendant auf der rechten Seite, Jeremie Frimpong, hatte bereits im Oktober beim 1:2 gegen Frankreich seinen Einstand für die Elftal gefeiert, Angreifer Amine Adli im September für Marokko.

Höhenflug zahlt sich für alle Beteiligten aus

Die Debütanten-Flut ist für Geschäftsführer Simon Rolfes "Ausdruck des Erfolges der ganzen Mannschaft, von dem auch jeder individuell profitiert, auch wenn nicht jeder alle Spiele bestreitet." Bestes Beispiel ist Andrich, der in der Liga meist die Ersatzbank drückt und nur in der Europa League und zuletzt im Pokal regelmäßig beginnen durfte.

Bayers Höhenflug zahlt sich für alle Beteiligten aus. Nun hofft Rolfes auf eine umgekehrte Wechselwirkung. "Jeder hat als Kind davon geträumt, für sein Land zu spielen", erklärt der Geschäftsführer "dein erstes Länderspiel vergisst du nie. Das sollte allen Ansporn geben für die kommenden Monate." Erst haben starke Leistungen im Klub die Profis zu Nationalspielern gemacht. Jetzt soll deren Länderspiel-Debüt sie zu neuen Großtaten im Vereinsdress beflügeln.

Nummer 7 steht vor Debüt

Sechs neue Nationalspieler drei Monate nach Saisonstart - eine bemerkenswerte Bilanz. So ein Boom ist alles andere als normal. Unter Xabi Alonso hat sich der Klub zu einer wahren Nationalspieler-Fabrik entwickelt, was sich auch darin widerspiegelt, dass insgesamt 20 (!) Bayer-Profis für diese Länderspielperiode von ihren Verbänden angefordert worden waren. Dass Abwehrchef Jonathan Tah nach zuvor 15-monatiger Pause sein Comeback im DFB-Team feierte und zuletzt fünf Mal nacheinander in der Anfangsformation der deutschen Nationalelf stand, komplettiert das Bild.

Und Bayer 04 darf sich schon auf die Nummer 7 freuen: Mittelfeldspielerin Elisa Senß (26) als erster weiblicher Profi von Bayer 04 von Horst Hrubesch für die Nationalmannschaft berufen und steht im Aufgebot für die Spiele der deutschen Frauen gegen Dänemark und in Wales Anfang Dezember.