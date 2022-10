Andrich: "Die Konstellation ist brutal gefährlich"

Dem Erfolgserlebnis des 2:2 bei Atletico Madrid in der Champions League, hat Bayer einen offensiv enttäuschenden Auftritt in Leipzig folgen lassen. Bei der 0:2-Niederlage zeigte sich, dass das Spiel der einst oft stürmischen, aber defensiv anfälligen Leverkusener Mannschaft inzwischen unter umgekehrten Vorzeichen aus der Balance geraten ist.

Natürlich spielte die Vorgeschichte des Leipziger Führungstreffers nach der Partie eine große Rolle bei der Betrachtung der Partie. Doch der umstrittene Freistoßpfiff gegen Piero Hincapie taugte nicht, um alles zu erklären, was sich in den 90 Minuten in Leipzig von Leverkusener Seite aus zugetragen hatte.

"Ich habe immer noch große Zweifel an der Entscheidung", erklärte Xabi Alonso zwar, fügte jedoch treffend an: "Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu weinen." Mit Wehklagen über gegen sich ausgefallene Schiedsrichterentscheidungen hat sich jedenfalls noch keine Mannschaft der Welt aus dem Abstiegskampf befreit.

Zumal es sich bei der Szene nicht um einen Strafstoß oder einen Freistoß unmittelbar an der Strafraumgrenze handelte, sondern um einen aus dem Halbfeld, den Bayer und insbesondere Hincapie schlicht und einfach besser hätte vereidigen müssen gegen Torschütze Christopher Nkunku.

Ließ Bayer in Leipzig insgesamt nur wenig zu, so geschah in der Offensive gar nichts. Keine Torchance, kein gefährlicher Torschuss. Ein Fakt, den Robert Andrich erst gar nicht abstreiten wollte. "Natürlich, das müssen wir ansprechen", erklärte der Sechser, "denn egal in was für einer Krise du steckst, du musst trotzdem vorne Chancen kreieren."

Bayer hat offensichtlich seine höhere Stabilität in der Defensive, die Xabi Alonso seit seinem Amtsantritt anstrebt, mit einem nicht unerheblichen Verlust an offensiver Durchschlagskraft bezahlt.

Einen deutlichen Punktezuwachs hat der Stilwechsel nicht gebracht. Bayer stand nach den Samstagsspielen mit mageren neun Zählern nach zwölf Spieltagen auf dem Relegationsplatz. "Mich interessiert der Tabellenplatz eigentlich gar nicht, aber wir wissen schon, dass die Konstellation brutal gefährlich ist", ordnete Andrich die Lage ein, "und sie ist wie sie ist: Wir sind im Abstiegskampf."

Andrich hofft jetzt auch mal auf einen dreckigen Sieg. "Wir müssen uns das Selbstvertrauen erarbeiten, wir müssen weiter an uns glauben, auch wenn es nicht einfach ist", sagt der Mittelfeldspieler. Um aus dem Keller herauszukommen, bleibt Bayer bis zur WM-Pause nicht mehr viel Zeit.

Als nächstes geht es aber erstmal am Dienstag in der Champions League noch darum, Platz 3 zu erreichen, um wenigstens in der Europa League zu überwintern. "Jetzt kommt Brügge und dann geht es in der Bundesliga weiter", so Andrich, "da wollen wir den Dreier dann holen." Am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Union Berlin, der ganz im Gegensatz zu Bayer 04 auf einer Erfolgswelle schwimmt und nur so strotzt vor Selbstvertrauen.