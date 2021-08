Andrich dabei, aber Frimpongs Ausfall droht

Gerardo Seoane konnte am Dienstag neben Neuzugang Robert Andrich zwei Rückkehrer auf den Trainingsplatz begrüßen. Doch während Florian Wirtz und Timothy Fosu-Mensah noch unterschiedlich weit von einem Comeback entfernt sind, muss der Trainer um Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong bangen.

Verspürte einen stechenden Schmerz in der Leistengegend: Jeremie Frimpong. imago images/Beautiful Sports

Ein freundschaftlicher Klaps auf den Nacken zur Begrüßung gab es für Robert Andrich, als dieser einen Tag nach seinem Wechsel von Union Berlin nach Leverkusen vor seiner ersten Einheit durch das Spalier seiner neuen Kollegen schritt.

Der Mittelfeldspieler absolvierte danach die komplette Einheit, während der ebenfalls am Montag verpflichtete Innenverteidiger Piero Hincapié (19, CA Talleres) noch fehlte. Der ecuadorianische Nationalspieler befindet sich in Quarantäne und wird am Freitag erstmals bei Bayer 04 mittrainieren.

Ob Perspektivspieler Hincapié schon den Sprung ins Spieltagsaufgebot schafft, ist fraglich. Andrich dürfte hingegen sicher dazugehören. "Er ist ein Spieler, der sehr weit ist in seiner Entwicklung. Von ihm wissen wir, was wir bekommen: Zweikampfstärke, gutes Passspiel. Er hat einen klaren Kopf, ist physisch robust", erklärte Seoane.

Dem 26-Jährigen bescheinigte der Trainer wie den zuvor verpflichteten Odilon Kossounou und Mitchel Bakker "Wettkampfmentalität. Es war sicher für uns wichtig, in der Mannschaft mehr Physis und Wucht zu bekommen." Gegen Gladbach dürfte Andrich erstmal eine Option als Einwechselspieler darstellen.

Frimpong muss zum Ultraschall

Mit ihm hat Seoane eine Alternative mehr fürs Zentrum. Rechts hinten hingegen droht es, eng zu werden. Und das, nachdem Timothy Fosu-Mensah nach seinem Kreuzbandriss erstmals ein leichtes Pass- und Lauftraining auf dem Platz absolvierte. Doch der Niederländer wird frühestens erst im Laufe des Novembers zu einer Option. So dass die Verletzung, wegen der Jeremie Frimpong die Einheit abbrechen musste, den Trainer besonders trifft.

Frimpong, derzeit rechts hinten gesetzt, verspürte einen stechenden Schmerz in der Leistengegend. "Es wird ein Ultraschall gemacht. Wenn ein Spieler das Training abbricht mit muskulären Schmerzen, ist er sicherlich fraglich für die nächsten Tage", urteilte Seoane. Fällt Frimpong am Samstag gegen Gladbach aus, wäre wohl der bei Bayer auf der Abgabeliste stehende Mitchell Weiser die erste Alternative.

Wirtz "ist auf einem guten Weg"

Wahrscheinlich fehlen wird gegen die Borussia weiterhin Florian Wirtz, der schon im Pokalspiel sowie beim Ligaauftakt wegen Leistenproblemen passen musste. Das Toptalent, das separat auf dem Platz trainierte, macht Fortschritte, aber die Zeit bis Samstag wird wohl zu knapp. So erklärte Seoane: "Er ist auf einem guten Weg. Die Schmerzen sind sehr stark abgeklungen, aber die Belastung muss jetzt noch gesteigert werden. Für das Wochenende ist er mindestens fraglich, aber noch nicht abgeschrieben."