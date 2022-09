Andres: DBB-Team wird "mit voller Kapelle spielen"

Franz Wagner, Johannes Voigtmann, Nick Weiler-Babb - hinter den drei deutschen Nationalspielern stand vor dem Viertelfinale gegen Griechenland jeweils noch ein Fragezeichen. Der DBB-Vize-Präsident hat nun für Klarheit gesorgt.

Das Worst-Case-Szenario wären neun verbliebene Spieler gewesen im heutigen Knackpunkt-Spiel gegen die Griechen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Doch Bundestrainer Gordon Herbert kann erleichtert aufatmen. Wie DBB-Vize-Präsident Armin Andres der "Süddeutschen Zeitung" verriet, werden sowohl Nick Weiler-Babb nach Schulterproblemen als auch Franz Wagner (Knöchel) und der zu Wochenbeginn erkältete Center Johannes Voigtmann einsatzbereit sein.

Viertes Spiel gegen einen NBA-Superstar

Andres äußerte sich zuversichtlich, dass die DBB-Riesen "mit der vollen Kapelle" auflaufen werden. Zum dann schon vierten Duell mit einem NBA-Superstar in diesem Sommer - nach zwei Partien gegen Luka Doncic und die Slowenen (Sieg in der WM-Quali, EM-Niederlage) und einem Aufeinandertreffen mit Nikola Jokic und seinen Serben (klare Niederlage beim Supercup in Hamburg) heißt es nun also, Giannis Antetokounmpo und den Hellenen die Stirn zu bieten. "Wir stehen 1:2 gegen die Superstars. Wir wollen auf 2:2 stellen", sagte Herbert. Ein fünftes und letztes Duell könnte dann frühestens im Finale gegen Doncic und den amtierenden Europameister Slowenien folgen.

