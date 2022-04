"Andrej fehlt die Leichtigkeit"

Die TSG Hoffenheim verliert weiter an Boden im Kampf um den internationalen Wettbewerb. Die Kraichgauer rutschen ins Mittelmaß ab, die Formkurve stimmt bedenklich.

Die Tendenz ist eindeutig: Würde man nur die letzten sechs Spieltage der Bundesliga in Betracht ziehen, stünde die TSG Hoffenheim auf Rang 16 und müsste am Saisonende in die Relegation. Nun sind Schwankungen innerhalb einer Runde ziemlich normal. Deutlich wird das allein schon daran, dass die TSG vor ihrer aktuellen Negativserie von sechs Partien ohne Sieg vier Dreier in Serie einfuhr und sich mit Macht im europäischen Bereich der Tabelle festsetzte. Aus dem sie in der Vorwoche aber wieder herausfiel.

Das 2:2 am Samstagnachmittag bei Eintracht Frankfurt half nun nicht wirklich dabei, die internationalen Ränge ins Visier zu nehmen, zumal die Konkurrenz wie Union Berlin oder der 1. FC Köln dreifach punktete. "Es wird sehr schwierig", weiß Sebastian Rudy. Manch Hoffenheimer legte den Fokus in der Nachbetrachtung darauf, dass Andrej Kramaric ja spät die große Möglichkeit hatte für den Lucky Punch, jedoch am starken Kevin Trapp gescheitert war (90.). Insgesamt griffe das aber zu kurz, denn neun Minuten zuvor hätte Ajdin Hrustic die Hessen wieder auf die Siegerstraße bringen müssen. Die Punkteteilung war das logische Resultat zweier unterschiedlicher Halbzeiten.

Sebastian Hoeneß stellte es ausgewogen dar, sprach auch die dicken Frankfurter Gelegenheiten an, fasste aber - treffend - zusammen: "Wenn man auf die zweite Halbzeit blickt, ist es schon eher so, dass die Großchancen eher bei uns waren." Daraus zu schlussfolgern, es läge an der Verwertung, wäre jedoch der falsche Ansatz. Zu inkonstant waren die Kraichgauer einfach in den vergangenen Wochen.

Und: Zu fehlerhaft. Exemplarisch steht dafür die Frankfurter Führung zum 2:1. David Raum und Ihlas Bebou vertändeln - mutmaßlich mit der Idee, den spielentscheidenden Konter zu setzen - im Duett, schon zuvor hätten die Kraichgauer die Situation problemlos bereinigen können. Ohne dem ansonsten stabilen Stefan Posch in dieser Szene einen wirklichen Fehler zu unterstellen: Mit noch einem Jota mehr an Kompromisslosigkeit im Zweikampf mit Kristijan Jakic hätte der Treffer von Daichi Kamada verhindert werden können.

Andrej wird wieder treffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er schon nächste Woche wieder treffen wird. Sebastian Hoeneß

Vielleicht sind das die vielzitierten ein, zwei Prozent, die für das "Mehr", nämlich die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb, fehlen in einer wechselhaften TSG-Saison. So jedenfalls reicht es nur fürs Mittelmaß, das den langfristigen Ansprüchen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp nicht genügen wird. Hoeneß jedenfalls hofft auf den in Frankfurt glücklosen Kramaric: "Andrej erarbeitet sich in jedem Spiel die Chancen, aktuell fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Das gibt es im Fußball. Andrej wird wieder treffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er schon nächste Woche wieder treffen wird." Dann geht es gegen den SC Freiburg, der bedenklichen Tendenz entgegenzuwirken.