Andreichyk bekennt sich langfristig zu Burghausen

Artur Andreichyk wird wohl noch eine ganze Weile das Trikot von Wacker Burghausen tragen. Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der im April 2022 aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Südostbayern floh, hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Andreichyk kommt beim ehemaligen Zweitliga-Klub regelmäßig zum Einsatz, 2023/24 bisher in 13 Regionalliga-Partien. Der Sportliche Leiter der Burghauser, Karl-Heinz Fenk, lässt sich auf der vereinseigenen Internetseite folgendermaßen zitieren: "Artur ist ein sehr talentierter, technisch versierter und akribischer sowie ehrgeiziger Spieler, der in der Offensive sowohl auf zentralen Positionen als auch auf den Flügeln variabel einsetzbar ist. Trotz seines jungen Alters hat er bereits viel Spielzeit in der Regionalliga Bayern erhalten, was für seine Qualitäten und das vorhandene Potenzial spricht."