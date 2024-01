Andreas Wolff: "Medaille würde uns sehr viel bedeuten"

Mit 6:14 Stunden ist er neben Kapitän Johannes Golla der deutsche Spieler mit der meisten Einsatzzeit bei dieser Europameisterschaft. Andreas Wolff zieht auch neben dem Spielfeld die Aufmerksamkeit auf sich. Die Mannschaft habe sich eine EM-Medaille verdient, findet er.

Aus Köln berichtet Felix Buß

"Es würde uns sehr viel bedeuten, nach mehreren Jahren ohne eine Medaille wieder eine zu gewinnen", sagte Andreas Wolff am Samstag. Dass auch um die direkte Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele geht, rückt der 32-Jährige in den Hintergrund. "Für mich ist das natürlich eine ganz wichtige Sache und ein gutes Ziel, aber am Sonntag zu 100 Prozent nur ein Nebenprodukt."

"Ich möchte diese Medaille gewinnen, weil ich denke, dass wir sie uns während des gesamten Turniers verdient haben", urteilt Wolff. Die deutsche Mannschaft hat aus seiner Sicht "gezeigt, dass wir ein guter Gastgeber sind. "Und wir könnten uns ein bisschen selbst krönen, indem wir neben den beiden überragenden Mannschaften aus Dänemark und Frankreich die Besten der anderen sind."

Dazu, dass gegen Schweden ein Sieg gelingt, sollen auch die Fans in der Arena beitragen. Die ersten Spiele in der 20.000 Zuschauer fassenden Arena in Köln beschreibt Wolff als "außergewöhnliche Erfahrung". "Die Fans haben uns das ganze Turnier über gepusht, und ihre Arbeit, ihre Unterstützung hat uns ins Halbfinale und hoffentlich zu einer weiteren Medaille geführt."

"Konzentriert bleiben"

Die mit der EM entfachte Handball-Euphorie soll auch mehr Kinder für die Sportart begeistern. " Die Mannschaften haben auf dem Spielfeld ein fantastisches Turnier geliefert und sehr viel Werbung für unseren Sport gemacht." Die Zuschauer hätten ihren Teil zur Begeisterung beigetragen. "Hoffentlich animiert das viele junge Leute, diesen Sport machen zu wollen."

Mit den Schweden hat die DHB-Auswahl im Platzierungsspiel am Sonntag noch eine harte Nuss zu knacken. "Sie haben eine starke Mannschaft. Sie haben eine wirklich starke Verteidigung. Sie haben mit [Andreas] Palicka einen Torhüter, der sie in den letzten Jahren mehrmals in entscheidenden Momenten gerettet hat." So einen Spieler haben die Deutschen in Andreas Wolff auch.

"Konzentriert zu bleiben und einen ähnlichen Charakter wie gestern (im Halbfinale, Anm. d. Red.) zu zeigen", sind für Wolff die entscheidenden Maßgaben, um am Sonntagabend die Medaille um den Hals hängen zu haben. Dass dann vielleicht noch mehr Kinder sein Trikot tragen, "zeugt davon, was du dein ganzes Leben lang geleistet hat", sagt Wolff - dazu soll EM-Bronze 2024 gehören.