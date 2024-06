Andreas Wolff kann sich Bundesliga-Rückkehr gut vorstellen

Seit Wochen gibt es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Andreas Wolff zum SC Magdeburg. Nun spricht der Keeper erstmals über eine mögliche Rückkehr nach Deutschland.

Andreas Wolff liebäugelt mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Sascha Klahn

Wechselt Andreas Wolff zum SC Magdeburg? Über diese Frage wird seit Wochen spekuliert, denn der deutsche Nationalkeeper könnte im Falle einer möglichen Doping-Sperre für Nikola Portner dessen Platz beim deutschen Meister einnehmen. In der Dyn-Late-Night-Show "Overtime" hat sich Wolff nun zu den Gerüchten geäußert. "Ich würde sehr, sehr gerne zurück nach Deutschland wechseln", sagt er offen und ehrlich.

Bundesliga für Wolff "sehr reizbar"

Dabei schildert er, dass es aus sportlicher Sicht "sehr reizbar" ist, wieder in der HBL zu spielen. "Weil ich denke, dass das Messen mit den besten Clubs der Welt Woche für Woche und nicht nur in der Champions League sehr, sehr interessant ist und dass auch vielleicht meiner sportlichen Qualität nochmal einen Schub geben könnte", nennt er zwei Gründe.

Dabei kann er sich auch einen leichten Seitenhieb gegen Moderator Kevin Gerwin, der gleichzeitig sein Medienmanager ist, nicht verkneifen. Bei einem Wechsel zurück nach Deutschland "kann ich meinen Medienmanager öfter treffen, weil er so gut wie nie nach Polen kommt".

Welcher Club ihn dabei in der Bundesliga reizen würde, ließ er jedoch ebenso offen wie die Frage, was an den Gerüchten über einen Wechsel zum SC Magdeburg dran ist. Derzeit hat der 33-Jährige noch einen Vertrag bis 2028 bei Industria Kielce.