Andreas Wolff: "Irgendwo lag es beim BHC dann doch in eigener Hand"

Mittlerweile steht es fest: der Bergische HC wird in der Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga spielen. Nationaltorhüter Andreas Wolff zeigte sich bei "Dyn Overtime" zwiespältig gegenüber dieser Entscheidung.

Trotz der Tatsache, dass Wolff "viel zu wenig involviert in die Vorgänge" des Geschehens rund um die Abstiegsfrage involviert war, findet er den Ligaabstieg nicht nur aus persönlicher Sicht schade. Der Torhüter, der aus der gleichen Region wie der Bergische HC kommt, ist "grundsätzlich nie ein Fan davon, wenn einem Verein die Lizenz entzogen oder vorenthalten wird, weil ich denke, das ist grundsätzlich schlecht für unseren Sport, wenn wir solche Schlagzeilen schreiben."

"Und dann gerade so ein Verein, der durchaus Tradition hat, wenngleich er natürlich auf anderen Strukturen aufgebaut ist als der HSV Handball vorher, aber nichtsdestotrotz haben die Verantwortlichen sehr viel Mühe reingesteckt und haben den Verein aus der dritten, vierten Liga wieder in die erste Liga hochgeführt und sind da auch ambitioniert", führte er seine Enttäuschung über die Entscheidung des Schiedsgerichts weiter aus.

Trotz Enttäuschung: es wurde "fair and square" gespielt

Dennoch musste auch er im Gespräch mit Kevin Gerwin eingestehen, dass "der BHC mit der Mannschaft, die sie in diesem Jahr hatten, nicht hätten absteigen müssen. Irgendwo lag es beim BHC dann doch in eigener Hand und wie gesagt: ich finde es schade, ich denke aber, dass letztendlich dann doch „fair and square" gespielt worden ist.“

Dank der Mittel, die der Verein in den letzten Jahren in gute Arbeit investiert hatte, war der 33-Jährige als er von den Neuigkeiten hörte, "an einem Punkt, an dem ich persönlich überrascht war, dass sie abgestiegen sind, an dem ich aber auch sicher bin, dass der Verein auf so soliden Säulen steht, dass sie eben die Mannschaft einigermaßen zusammenhalten können, um dann wieder in die 1. Liga aufzusteigen und dann im folgenden Jahr den Klassenerhalt schaffen werden."

"Ich will mich da nicht in Teufels Küche begeben"

Dank der erteilten Lizenz kann der HSV Handball in der ersten Liga verweilen und weiterhin in der "stärksten Liga der Welt" mitkämpfen. Zur Frage, ob die Lizenz verdientermaßen genehmigt wurde, wollte Wolff sich am Dyn-Mikrofon nicht äußern: "Ich wünsche dem HSV finanziell und auch sportlich alles Gute in Zukunft, aber möchte mich da nicht zu einer persönlichen Meinung hinreißen lassen, ob ich dem HSV die Lizenz gegeben hätte oder nicht."

Er ergänzte: "Das ist sozusagen absolut nicht mein Bier und ich will mich da nicht in Teufels Küche begeben."

>> Bergischer HC mit "eigener Schiedsklage"

>> Schiedsgericht: Handball Bundesliga und Bergischer HC legen Streit bei