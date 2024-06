Andreas Wolff: "Ich denke, dass die Mannschaft Potential hat"

Für die deutschen Handballer starten am Samstag, 27. Juli im ersten Gruppenspiel gegen Schweden die Olympischen Spiele. Torhüter Andreas Wolff zeigte sich bei Dyn zuversichtlich und äußerte Vertrauen in seine Mannschaft.

Hier noch im Testspiel gegen Schweden, am 27. Juli wird es dann ernst: für Deutschland startet Olympia mit einer Partie gegen Schweden. IMAGO/Bildbyran

Beim Dyn-Programm "Dyn Overtime" sprach Andreas Wolff mit Kevin Gerwin auch über das anstehende Olympia-Turnier - und zeigte sich äußerst positiv gestimmt.

"Ich freue mich wirklich sehr auf Olympia. Im Gegensatz zu Tokio wird es wieder mit Zuschauern sein, das wird eine etwas entspanntere Atmosphäre", freute sich der Torhüter und ergänzte: "Es ist wirklich ganz besonders, wenn du die Großen aller Sportarten versammelt siehst; auch die verschiedensten Charaktere und Körper."

Zu den "Großen des Handballs" soll auch Deutschland dieses Jahr zählen. Davon ist auch der 33-Jährige fest überzeugt: "Ich denke, dass die Mannschaft Potential hat." Eine Medaille sei also nicht allzu unwahrscheinlich.

In den letzten Partien, speziell bei der Handball-EM Anfang des Jahres, hatten die deutschen Handballer es "auch gegen die Großen immer wieder geschafft, dabei zu bleiben. Es gilt unterm Strich: wir haben gegen Dänemark sehr lange mitgehalten, wir haben gegen Frankreich sehr lange mitgehalten und auch gegen Schweden - das sind aktuell ja die drei besten Mannschaften der Welt. Ich sehe uns da gar nicht so weit weg", stellte Wolff klar.

Dennoch musste auch er zugeben, dass "bei uns [natürlich] noch alles passen [muss], wir müssen sehr gut spielen und die müssen schlecht spielen." Mit Hilfe eines starken Kampfgeistes und einer motivierenden Kommunikation kann laut Wolff diesbezüglich viel in Bewegung gesetzt werden.

Eine Medaille könnte also in den Augen Andreas Wolffs in nicht allzu ferner Zukunft liegen, denn "letztendlich haben wir dann auch gegen diese Mannschaften Chancen."