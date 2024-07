Andreas Wolff erklärt sich: Darum gehe ich zum THW Kiel

Seit letzter Woche ist es offiziell: Andreas Wolff ist zurück in der Handball-Bundesliga. Nach fünf Jahren in Polen spielt der deutsche Nationaltorhüter ab sofort wieder für den THW Kiel. Nun erklärt Wolff seine Beweggründe für den Wechsel.

Seit April tauchten immer wieder Spekulationen um eine Rückkehr von Andreas Wolff in die Bundesliga auf. Zunächst wurde der 33-Jährige mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht. In den letzten Wochen kam das Gerücht um einen Wechsel an die Kieler Förde immer mehr auf. Am vergangenen Donnerstag folgte dann die Bestätigung von Seiten des deutschen Handball-Rekordmeisters.

"Ich bin sehr glücklich", fasste Wolff seine Gefühle nach seinem Wechsel gegenüber der Bild zusammen. "Eigentlich wollte ich [meine Zukunft] schon vor der Olympia-Vorbereitung geklärt haben, aber es hat sich halt etwas hingezogen. Nun bin ich aber froh, dass, bevor es in die richtig heiße Phase geht, die Sache durch ist und ich mich ganz auf die Olympia-Vorbereitung und die Olympischen Spiele konzentrieren kann.“

Kontakt nach Kiel nie abgerissen

Dass Andreas Wolff zurück zum THW Kiel wechseln würde, schien lange undenkbar, denn sein Abschied im Sommer 2019 hatte für einigen Wirbel gesorgt. Doch die Kieler konnten den Torhüter gleich in mehreren Punkten überzeugen.

"Primär spricht natürlich für Kiel, dass ich da immer noch Freunde habe, mit denen der Kontakt nie abgerissen ist", antwortete Wolff auf die Frage, welche Aspekte für den Keeper den Ausschlag gegeben hätten.

Wolff: Gesamtpaket in Kiel passt

Dazu konnte der Bundesligist den deutschen Nationaltorhüter auch auf sportlicher Ebene eine attraktive Perspektive bieten. "Kiel ist vor allem auch ein Klub, der historisch der erfolgreichste ist in Deutschland und einer der erfolgreichsten weltweit. Der THW wird immer eine starke Mannschaft haben, dort sind einfach unfassbar professionelle Strukturen", erklärte Andreas Wolff gegenüber der Bild.

Nach dem dritten Platz der Kieler in der Champions League in der vergangenen Saison, aber nur dem vierten Rang in der Liga, wird Wolff in der kommenden Spielzeit mit den Kielern "nur" in der European League antreten.

Neben den sportlichen Aspekten passe für den Torhüter auch das Umfeld des Klubs. "Die Wunderino Arena ist eine der geilsten Hallen überhaupt im Sport", meint Wolff. "Dieses Gesamtpaket - abgesehen davon, dass Kiel auch eine sehr schöne Stadt zum Leben ist - hat einfach für mich nie einen Zweifel daran gelassen, dass der THW für mich der richtige Verein ist", so der Nationaltorhüter.