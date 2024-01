Andreas Wieland kehrt als Technischer Direktor zum LASK zurück

Der LASK vermeldet die Verpflichtung von Andreas Wieland, der ab sofort als Technischer Direktor der Linzer fungiert. Der 40-Jährige kehrt somit nach eineinhalb Jahren in Belgien bei Zweitligist K Beerschot VA in die Stahlstadt zurück, wo er bereits von Juli 2018 bis Mai 2022 verschiedene Funktionen im Verein bekleidete.

Beim LASK vermeldet man die Rückkehr von Andreas Wieland. Der 40-Jährige war bereits von Juli 2018 bis Mai 2022 in verschiedenen Funktionen bei den Linzern tätig und betreute von September 2021 bis Mai 2022 auch die Kampfmannschaft als Cheftrainer. Nun heuert der gebürtige Wiener als Technischer Direktor in der Stahlstadt an, wo er sich ab sofort um die LASK Amateure, die Akademie sowie den Nachwuchs der Oberösterreicher kümmert. Der bisherige Technische Direktor Ralf Muhr verlässt hingegen den aktuellen Tabellendritten der Bundesliga.

Sportdirektor Radovan Vujanovic zeigt sich über die Rückkehr von Wieland begeistert: "Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Wieland wieder zum LASK zurückholen konnten. Er kennt den Verein und die Strukturen, passt perfekt zu unserer Philosophie und war unsere absolute Wunschlösung. Wir sind überzeugt, gemeinsam mit Andreas Wieland die nächsten wichtigen Schritte in unserer Entwicklung setzen zu können."

Wieland war beim LASK in der Vergangenheit bereits als Trainer der U 18, der Juniors OÖ sowie als Co- und Cheftrainer der Kampfmannschaft tätig und bringt somit reichlich Erfahrung für den Posten bei den Linzern mit. In Beerschot wies er in 49 Spielen einen Punkteschnitt von 1,59 auf, ehe er Ende Dezember seinen Vertrag in Belgien auflöste.