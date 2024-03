Andreas Palicka und die vielen "Meilensteine im Leben"

Mit 37 Jahren hat Andreas Palicka in seiner langen Karriere als Profihandballer viel erlebt und erreicht. Was er trotz regelmäßiger Final4-Teilnahme noch nicht geschafft hat, ist der Champions-League-Gewinn mit Paris St. Germain. Dafür möchte er im Play-Off-Hinspiel bei Wisla Plock heute die Grundlage für den Schritt ins Viertelfinale legen.

Er ist 37 Jahre alt und blickt auf viele Titel zurück: Gold, Silber und Bronze bei der Europameisterschaft, Vizeweltmeister, Juniorenweltmeister, zweifacher Champions-League-Sieger, siebenfacher deutscher Meister, französischer und schwedischer Meister. "Meine Karriere war nichts anderes als erstaunlich. Ich bin 37 Jahre alt, auf dem Weg zu 38, aber ich fühle mich immer noch stark, und ich liebe immer noch, was ich tue. Ich liebe immer noch den Handball, ich liebe immer noch die Herausforderung, ich liebe es immer noch, Bälle zu halten", ist für Andreas Palicka noch kein Ende in Sicht.

Mit dem Handballspielen hat er in seiner Heimatstadt beim H43 Lund begonnen. Zunächst hatte Palicka es nicht immer einfach. "Als ich anfing, Handball zu spielen, war ich auf dem Feld, als Außenfeldspieler. Aber irgendwann wurde ich zwischen den Posten gebraucht. Und so hat alles angefangen". Doch mit dieser Position waren nicht alle einverstanden. "Ich habe oft gehört, dass ich zu klein bin, um ein Torhüter zu sein. Jedes Mal, wenn sie mir sagten, dass ich es nicht tun könnte, löste das etwas in mir aus und ich habe mir selbst bewiesen, dass ich alles tun kann, was ich mir vorgenommen habe, weil ich immer an mich selbst geglaubt habe."

Dementsprechend stolz ist er auf sich selbst. "Ich würde sagen, ich bin weit davon entfernt, ein Rebell zu sein, aber ich möchte wirklich beweisen, dass nichts unmöglich ist. Das ist es, was mich manchmal antreibt. Wenn ich zurückblicke auf das, was ich erreicht habe, bin ich wirklich stolz auf meine bisherige Karriere. Weil es großartig war."

Das erste Mal weg von Zuhause

Mit 16 wechselte er zu Redbergslids IK nach Göteborg, für ihn eine "große Veränderung", wie er in der This is me-Serie der EHF erzählt. "Ich war weg von Zuhause, aber ich habe viel gelernt: Wie man auf sich selbst aufpasst, wie man ein besserer Spieler und ein besserer Mensch wird. Es war ein schneller Weg, ein Mann zu werden. Aber ich würde es für nichts ändern, das war eine Erfahrung, die mich prägte", kommentiert Palicka seine ersten Schritte ins Erwachsenenleben.

Im Alter von 22 Jahren folgte der erste große Schritt in seiner Karriere: der Wechsel zum THW Kiel. "Natürlich ist es schwierig, allein zu sein und weit von der Familie entfernt zu sein. Aber es war meine eigene Entscheidung und ich habe es nie bereut, es hat meine mentale Stärke nur noch stärker gemacht. Wie konnte ich nein sagen? Wie könnte ich ein solches Angebot ablehnen, wenn ich die Chance hatte, neben einigen meiner Idole zu spielen? Damals gab es in Kiel einen fantastischen Kader mit Starspielern wie Nikola Karabatic oder Stefan Lövgren. Ich sah mir diese Spieler im Fernsehen an und nun spielte ich neben ihnen, teilte mir einen Umkleideraum und übte jeden Tag mit ihnen. Ich fühlte mich, als würde ich meinen Traum leben", denkt er noch heute freudestrahlend daran zurück.

Für den Torwart war es "die erste Erfahrung außerhalb Schwedens als Spieler. Es war eine neue große Veränderung und eine neue Anpassungsphase, und es formte meinen Charakter zu dem, was ich heute bin. Schwierig? Ja, natürlich. Aber ich würde es für nichts ändern. Es sind immer diese Meilensteine im Leben, diese schwierigen Momente, die einen als Person definieren."

Eine "unglaubliche Reise"

Nach sieben Jahren in Kiel wechselte Andreas Palicka 2015 nach Aalborg. Nur ein Jahr später kehrte er in die Bundesliga zurück und spielte fünf Jahre lang für die Rhein-Neckar-Löwen. 2021 ging er für ein Jahr zurück nach Göteborg zu Redbergslids IK, 2022 folgte der Wechsel nach Paris. "Von diesem kleinen Jungen, der das Risiko einging, sein Zuhause zu verlassen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, denke ich, dass die Reise unglaublich war. Ich hatte den Segen, viele Titel zu gewinnen, zum Beispiel zwei Champions-League-Titel und eine EM mit Schweden - aber auch weniger große Momente, als mein Team verlor und wir das Gefühl hatten, wir hätten mehr erreichen können."

Und auch nach so vielen Jahren im Handballtor kann er nicht genug bekommen: "Mit 37 Jahren lerne ich immer noch, bin immer noch konkurrenzfähig, versuche immer noch, ein besserer Spieler zu werden. Darum geht es beim Handball. Der Beste zu sein und ein Vorbild für andere zu sein", so Palicka.

"Eine weitere Champions League mit PSG wäre natürlich der Höhepunkt, und wir kämpfen erneut um die Trophäe in einem fantastischen Wettbewerb mit den besten Spielern der Welt", so Palicka. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Am heutigen Donnerstagabend (28. März, 20.45) ist seine Mannschaft bei Orlen Wisla Plock im Hinspiel der Play-Offs gefordert. Der Sieger der beiden Begegnungen trifft im Viertelfinale auf den FC Barcelona. Ein Aufeinandertreffen der beiden Spitzenclubs gab es zuletzt beim letztjährigen Final4 im Spiel um Platz 3. Damals konnte sich der FCB sich mit 37:31 durchsetzen.