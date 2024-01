Andreas Palicka lobt beim EM-Start Schwedens die Atmosphäre

Der schwedische Handball-Nationaltorhüter Andreas Palicka sieht trotz des deutlichen Erfolgs zum EM-Auftakt noch Steigerungspotenzial.

"Das war ein ganz normales Auftaktspiel", bilanzierte Andreas Palicka nach dem 29:20 (14:7)-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina im ersten Spiel der Vorrundengruppe E vor 10.903 Zuschauern in der SAP-Arena Mannheim. Allerdings kritisierte Schwedens Nationaltorhüter den stotternden Spielbeginn von Tre Kronor und weitere Phasen. "Aber es ist meine elfte Meisterschaft jetzt, ich habe elf Auftaktspiele gespielt und irgendwie ist das immer so."

"Wir und Bosnien kamen mit vielen Emotionen ins Spiel", meinte Andreas Palicka. "Vom reinen Handball her war es vielleicht nicht das schönste Spiel aller Zeiten. Es hat ein bisschen gehakt bei uns. Bosnien hat langsam gespielt, aber schlau und clever." Es habe einige Momente gedauert, "bis wir einen nennenswerten Vorsprung bekommen haben". Der Sieg fiel dann am Ende mit neun Toren deutlich aus und zur Halbzeit hatten die Schweden schon einen Sieben-Tore-Vorsprung erzielt.

"Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht nicht von unserer besten Seite gezeigt", sagte Palicka. "Aber wir hatten einen Plan. Wir wussten, dass Bosnien in den letzten zehn Minuten jeder Halbzeit müde wird und dass wir einen breiten Kader haben. Da sind wir einfach durchgelaufen und haben ein paar einfache Tore gekriegt", freute sich der 37-Jährige über die Leistung seiner Vorderleute in der Abwehr und im Angriff in der Schlussphase des Auftaktspiels.

"Bis auf die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit war das eine hervorragende Abwehrleistung von uns. Wir bekamen die bosnischen Spieler genau in die Positionen, wo wir sie haben wollten", sprach Palicka den Schlüssel zum Sieg an. "Aber mit der dritten Viertelstunde sind wir nicht zufrieden. Vorne und hinten war das nicht top.

"Echt geil"

Die Atmosphäre im Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina sei hingegen durchweg grandios gewesen. Am Donnerstag strömten mehr als 10.000 Besucher in die Mannheimer Arena. "Echt geil" sei das, sagte Palicka der Deutschen Presse-Agentur. Die Halle habe sich wie zu seinen Zeiten bei den Löwen wie ein "Wohnzimmer" angefühlt, äußerte sich der Routinier, der inzwischen bei Paris Saint-Germain spielt, gegenüber der dpa.

Von der Weltrekord-Kulisse im Fußballstadion in Düsseldorf zeigte sich Palicka beeindruckt. Das sei eine "unglaubliche Ehre für den Handball" gewesen, "ein Riesending", das nur in Deutschland möglich sei, sagte er der dpa. "Ich habe 13 Jahre hier gespielt", erklärte der frühere Schlussmann des THW Kiel und der Rhein-Neckar Löwen. Daher wisse er, welch "geile Veranstaltungen" hierzulande organisiert werden könnten. "Ich bin stolz, dass ich einen Großteil meiner Karriere hier gespielt habe."

Im zweiten Vorrundenspiel trifft Schweden nun am Samstag auf einen EM-Debütanten. "Ich habe noch nicht auf Georgien geguckt", gestand Palicka am Donnerstagabend ein. "Ich habe nur gesehen, dass Tskhovrebadze ein geiler Junge ist, der in Gummersbach einen geilen Handball spielt. Ich denke, dass er uns schon ein paar Tore reinhauen kann. Wir werden uns auf Georgien vorbereiten wie auf jedes Spiel und gehen voll auf Sieg."