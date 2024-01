Andreas Michelmann: Chance für den Handball, aber "ein schmaler Grat"

Die Handball-EM setzt neue Maßstäbe, doch Kritik gibt es auch rund um das Weltrekord-Spiel in Düsseldorf aufgrund der Nachhaltigkeit.

Großer Bahnhof vor dem offiziellen Beginn der Handball-EM in Düsseldorf. "Es ist wirklich eine Freude hier zu sein. Es ist ein besonderer Moment für die EHF. Deutschland ist ein Kernland des Handballs", betonte Michael Wiederer, Präsident der Europäischen Handballföderation auf der offiziellen Pressekonferenz zur Eröffnung das Turniers.

Michael Wiederer blickte auch noch einmal auf die lange Vorbereitung des Großturniers zurück. "Vor rund sechs Jahren wurde mir bei der Bewerbung das Ticket für das Eröffnungsspiel überreicht. Es stand Arena Düsseldorf drauf und es ist gültig", so Wiederer mit seinem Ticket in der Hand.

DHB-Präsident Andreas Michelmann ergänzte: "Wir hatten 2018 nicht die größte Delegation, aber die Idee mit den Eintrittskarten für jeden Delegierten hat vielleicht zu dem knappen 27:19 über die Mitbewerber beigetragen."

Michelmann erhofft sich durch die EM in Deutschland einen Push für den gesamten Handball. "Das ist eine Chance, die Sportart noch bekannter zu machen als sie ohnehin schon ist", sagte der Präsident des DHB. "Wir erhoffen uns noch mehr Resonanz für die Sportart und wollen das positive Image in die Bevölkerung tragen."

Die EM startet am Mittwochabend (18.00 Uhr/Dyn) mit der Partie zwischen Rekordweltmeister Frankreich und Nordmazedonien. Anschließend (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) trifft die DHB-Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason auf die Schweiz. Mehr als 53.000 Zuschauer werden in der Arena dabei sein und für einen neuen Weltrekord im Hallenhandball sorgen.

Wiederer: "Dem Interesse seinen Raum geben"

Kritische Stimmen zum vergleichsweise großen ökologischen Fußabdrucks des Eröffnungsspiels, für das die Fußball-Arena mit 72 Heizstrahlern auf 23 Grad auf dem Spielfeld hoch geheizt wird, wies Michelmann zurück: "Es ist ein schmaler Grat zwischen wirtschaftlichem und ökologischem Erfolg. Wenn Sie Aufmerksamkeit erreichen wollen, erreichen sie das nicht mit 5000 Zuschauern."

Auch EHF-Präsident Michael Wiederer bekräftigte: "Man muss dem Interesse seinen Raum geben." Der spektakuläre EM-Auftakt in Düsseldorf sei ein "besonderer Moment für die EHF", führte der Chef der Europäischen Handballföderation EHF aus. Die Aufmerksamkeit, die durch das Turnier und das spektakuläre Eröffnungsspiel erzeugt werde, sei enorm "wichtig".

"Wir haben es umgesetzt, dass wir das Turnier an jedem Spielort vor mindestens 10.000 Zuschauer spielen", so Andreas Michelmann, der betonte: "Wir sind unserem Ziel 1 Millionen Tickets zu verkaufen sehr nahe gekommen. Wir wollen mit einer erfolgreichen EM das Geld einnehmen, das wir dann wieder in den Handball investieren können."

Auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller freute sich riesig auf den Beginn des ersten EM-Turniers auf deutschem Boden. "Der Tag ist eine ganz große Handballparty, auf die wir in Düsseldorf schon ganz lange hingefiebert haben", sagte der CDU-Politiker.