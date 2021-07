André Silva: "Keine Limits bei Zielen"

In der abgelaufenen Saison empfahl sich André Silva mit 28 Toren in 32 Ligaspielen nachdrücklich - und wurde von RB Leipzig für 23 Millionen Euro verpflichtet. Inzwischen ist der Portugiese in Leipzig angekommen und sprach über erste Eindrücke, Ambitionen und Cristiano Ronaldo.

Will auch in Leipzig Erfolg haben: André Silva. imago images/Picture Point LE