Sancho glänzt als Vorbereiter: England zerlegt Andorra

Keine Probleme hatte England beim standesgemäßen 5:0 gegen Andorra. Neben Jadon Sancho konnten dabei auch zwei andere Spieler aus Manchester glänzen.

Der Sieg war eingeplant, und der Sieg wurde eingefahren: Gegen Andorra gab sich England keine Blöße und fertigte den Außenseiter ab. Das Spiel begann erwartungsgemäß im Estadi Nacional, in dem am Freitag noch ein Feuer ausgebrochen war. Die Three Lions drückten die Hausherren von Beginn an tief in deren Hälfte und kontrollierten das Spiel. Phasenweise wiesen die Gäste knapp 90 Prozent Ballbesitz auf.

Sancho und Foden servieren

Das erste Tor war also früh überfällig: Nach tollem Zuspiel von ManCitys Foden und feiner Annahme von Sancho legte der Ex-Borusse für Chilwell ab, der einschob (17.). Fast das selbe Spiel auch beim 2:0: Erneut chippte der auffällige und spielfreudige Foden die Kugel in die Tiefe, dieses Mal verwertete aber Saka (40.) und stellte den Pausenstand her.

Auch die zweite Hälfte der Partie, die erstmals in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft von einem weiblichen Schiedsrichterteam geleitet worden war, gehörte dem Vize-Europameister - und wieder war Sancho beteiligt. Eine Flanke des ManUnited-Neuzugangs lenkte Abraham ins Tor (59.).

Grealishs Premierentreffer

In der 73. kam für Sancho dann Grealish - und auch der Rekordtransfer von Manchester City drehte auf. Zunächst holte er einen Foulelfmeter heraus, den Ward-Prowse verschoss, den Abpraller aber versenkte (79.). Sieben Minuten später durfte Grealish dann selbst nach feinem Dribbling seinen ersten Treffer im Trikot der Three Lions feiern und traf zum 5:0-Endstand.

Spitzenreiter England bleibt damit in Gruppe I weiterhin auf Kurs. Für Andorra setzt es im sechsten Pflichtspiel gegen die Gäste die sechste Niederlage.