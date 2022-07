Anderssons Chancen sinken - die von Dietz und Husainbasic steigen

Während mit Sebastian Andersson ein etablierter Profi künftig schlechtere Aussichten auf Einsätze hat, sind zwei Akteure, die vergangene Saison noch in der Regionalliga spielten, bei Steffen Baumgart im Kurs deutlich gestiegen: Florian Dietz und Denis Husainbasic sollen entgegen erster Gedankenspiele Stand jetzt nicht verliehen werden.

Dass der FC seinen Kader verkleinern möchte, ist kein Geheimnis. Neben den drei Nachwuchskräften Rijad Smajic, Winzent Suchanek und Maximilian Schmid, die sich vorerst wieder in ihren U-Mannschaften eingliedern, soll es noch den einen oder anderen richtigen Abgang geben. Auch weil der Klub seinen Gehaltsetat noch entlasten muss. Akut deutet aber wenig darauf hin, dass sich der FC von einem seiner gut bezahlten Spieler trennt, wie Steffen Baumgart am Dienstag erklärte: "Wer will uns noch verlassen? Wir will bleiben? Im Moment sieht es so aus, dass alle bleiben möchten", sagte Kölns Trainer.

Braunschweig fragte Andersson an - Schwede präferiert Heimat-Wechsel

Wie lange dies für Sebastian Andersson gilt, bleibt abzuwarten. Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig fragte bei dem Schweden an, erhielt aber einen Korb und den Hinweis, dass der Mittelstürmer in seine Heimat zurückkehren wolle. Doch dafür müsste er auf große Teile seines Gehalts verzichten, dass er noch bis 2023 vom FC bezieht.

In Köln jedenfalls sind seine Chancen nach der Verpflichtung von Steffen Tigges und Sargis Adamyan weiter gesunken. Dies stellte nun auch Baumgart öffentlich fest: "Es ist ja so, dass wir mit Seb gesprochen haben. Sein Weg ist im Moment noch hier. Ob das dann bis zum Ende des Sommers so ist und wie lange, wissen wir nicht." Die Tür verschließt der Trainer dem Angreifer nicht, dem er attestiert, "vernünftig" zu trainieren. "Seb stellt sich dem Konkurrenzkampf jeden Tag. Dem muss er sich auch stellen, so lange du bei einem Verein bist. Und es ist ja nicht abzusehen, dass er geht", so Baumgart.

Baumgart sicher: "Jeder im Kader weiß, wie und wo er steht"

Allerdings ordnet er Anderssons Aussichten zu spielen als niedrig ein: "Es ist so, dass wir im Sturm ja auch das eine oder andere gemacht haben. Deswegen ist es auch normal, dass dann der eine oder andere weniger Spielanteile haben könnte - aber das wissen wir ja noch nicht. Das ist offen kommuniziert. Ich bin mir relativ sicher, dass jeder im Kader weiß, wie und wo er steht."

Schlechte Karten für Andersson also. Zumal Baumgart Stürmer Florian Dietz (23), der in der vergangenen Saison in der Kölner Regionalliga-Mannschaft spielte, nach guten Leistungen in der Vorbereitung nicht mehr abgeben möchte. Selbiges gilt für den aus der Regionalliga von Kickers Offenbach gekommenen Mittelfeldspieler Denis Husainbasic (21).

"Flo und Denis - bei beiden sehen ich keine Leihe. Im Moment möchte ich beide hierbehalten, weil sie gut trainieren, weil sie überzeugen." Gedankenspiele, das Duo zwecks Spielpraxis zu verleihen, seien erstmal vom Tisch. Auch wenn Baumgart („Wir werden immer wieder darüber reden“) ein Umdenken bis zum Ende der Transferperiode nicht ausschließt.