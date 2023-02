Andersson siegt im Skiathlon - Hennig starke Vierte

Im Skiathlon über 15 Kilometer gewann die Schwedin Ebba Andersson. DSV-Hoffnung Katharina Hennig wurde starke Vierte.

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat bei der Nordischen Ski-WM in Planica den vierten Platz im Skiathlon belegt und eine Medaille nur knapp verpasst. Die 26-Jährige lief am Samstag lange um Edelmetall mit. Nach je 7,5 Kilometern in der klassischen und in der freien Technik fehlten ihr 5,3 Sekunden auf Bronze und die Norwegerin Astrid Oeyre Slind.

Die Goldmedaille sicherte sich die Schwedin Ebba Andersson vor ihrer Landsfrau Frida Karlsson. Für Hennig war es das mit Abstand beste WM-Ergebnis der bisherigen Karriere im Einzel.

"Ich bin überglücklich. Glücklicher kann man über einen vierten Platz nicht sein", sagte Hennig im ZDF. "Dieser vierte Platz schimmert für mich wie eine Medaille." Sie ergänzte: "Ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe." Hennig hatte in dieser Saison mehrmals mit Krankheiten zu kämpfen gehabt. "Die Form ist da. Das beruhigt mich sehr", sagte sie und meinte sogar: "Wenn es 300 Meter länger gewesen, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen."

Bei den Olympischen Winterspielen in China hatte Hennig gemeinsam mit Victoria Carl Gold im Teamsprint und Silber mit der Staffel gewonnen.

Das Rennen im Ticker und alle Ergebnisse