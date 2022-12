Anderson beschenkt sich selbst - Wade enttäuscht und ist raus

Stark angefangen, dann aber ordentlich zittern müssen: Auch Gary Anderson ist in die Darts-WM gestartet. James Wade hat sich dagegen schon verabschiedet.

Im ersten Spiel der Abendsession beschenkte sich der "Flying Scotsman" Gary Anderson an seinem 52. Geburtstag selbst und zog in die nächste Runde ein. Sein lettischer Gegner Madars Razma überraschte erst mit kuriosen Rechenwegen und suchte sein Heil auffällig häufig in der Triple-19, gerne auch mit High-Finishes. Innerhalb von zwei Legs zauberte er im zweiten Satz die 121 und 134 ins Board, ließ im nächsten Set auch noch die 154 folgen.

Beim Stand von 1:1 in den Sets und 2:2 in den Legs dann ein Knackpunkt der Partie, als beiden Spielern die Nerven auf die Doppel versagten, ehe Anderson über Doppel-4 die erneute Führung eintüten konnte. Razma leistete zwar noch Widerstand, ließ aber auch im folgenden Satz wichtige Darts aus, sodass Anderson im Entscheidungs-Leg seinen sechsten Matchdart nutzen konnte und die Partie trotz Zitter-Momenten mit 3:1 für sich entschied.

Williams schockt Wade

"The Machine", James Wade, startete gegen den Waliser Jim Williams direkt mit einem Break. Der Linkshänder, in der Order of Merit an Position acht geführt, kassierte allerdings direkt das Re-Break. Um sogleich das nächste Break zu spielen. Wades Zweitrundenmatch kam etwas wild daher, dennoch ging der erste Satz an "The Machine".

Hatte Wade im ersten Durchgang noch typisch solide gescored und sogar perfekt auf die Doppel gespielt, wartete der zweite mit vertauschten Rollen auf. Eine 119 checkte Williams, in einem Match ohne die großen Highlights, schließlich zum durchaus verdienten 1:1. Der Waliser blieb fortan stabiler, während der Engländer Wade auf einmal mit Doppel-Problemen zu kämpfen hatte. In Satz drei gingen alle drei Legs an Williams zum 2:1.

Ein beiderseits schwaches Scoring nahm im vierten Satz wieder ein wenig Fahrt auf, besonders Wade berappelte sich, um zügig zum 2:2 auszugleichen. Also Entscheidungssatz. Williams warf an, beide holten ihr erstes Leg. Williams auch sein zweites, Wade hingegen flatterten die Nerven. Seinen dritten Matchdart auf Doppel-20 versenkte "The Quiff" zur großen Überraschung.