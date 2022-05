Anderson beendet seine Karriere

Kevin Anderson beendet im Alter von 35 Jahren seine Karriere als Tennis-Profi. Das teilte der Südafrikaner via Twitter mit.

Seine beste Zeit auf der Tour hatte der aufschlagstarke von Februar 2018 bis Juni 2019, als er zu den Top 10 der Welt gehörte. Seine beste Platzierung war Rang fünf in der Weltrangliste.

Zweimal stand der 2,03-m-Hüne sogar in einem Grand-Slam-Finale, der große Wurf blieb ihm jedoch verwehrt. 2017 unterlag er bei den US Open Rafael Nadal glatt in drei Sätzen (3:6, 3:6, 4:6), 2018 zog er in Wimbledon gegen Novak Djokovic den Kürzeren - ebenfalls glatt in Drei (2:6, 2:6, 6:7).

Insgesamt gewann der Johannesburger sieben Titel auf der Tour, wurde aber auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen - unter anderem musste er sich 2020 einer Knieoperation unterziehen.