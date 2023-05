Andersen gewinnt Klassiker Eschborn-Frankfurt

Der Däne Sören Kragh Andersen hat die 62. Ausgabe des traditionellen Eintagesklassikers Eschborn-Frankfurt gewonnen.

Nach etwa 204 Kilometern siegte der zweimalige Tour-de-France-Etappengewinner bei dem WorldTour-Rennen am Montag vor der Alten Oper in Frankfurt im Sprint einer zehnköpfigen Ausreißergruppe vor dem Österreicher Patrick Konrad und dem Italiener Alessandro Fedeli. Andersen hatte den Sprint früh begonnen und von vorne angezogen. Bester Deutscher am Maifeiertag war Georg Steinhauser auf Platz sechs.

Durch die auf 3000 Höhenmeter aufgestockte Strecke gehörten überwiegend bergfeste Fahrer zur Spitzengruppe im Ziel, die sich 30 km vor dem Ziel gebildet hatte. Das Hauptfeld mit zahlreichen guten Sprintern hatte vergeblich versucht, die Lücke zu schließen und kam mit 18 Sekunden Verspätung über die Ziellinie.

Der deutsche Meister Nils Politt, Vorjahressieger Sam Bennett und die deutschen Ex-Gewinner John Degenkolb (2011) sowie Pascal Ackermann (2019) gingen leer aus und kamen nicht in die Nähe des Podiums. Degenkolb kam genau wie Politt mit den Verfolgern ins Ziel. "Es ist schon geil, ein Heimrennen zu haben", sagte der 34-Jährige im "hr" über die Stimmung am Straßenrand. Er habe "richtig gelitten", berichtete Degenkolb, er sei "eigentlich komplett tot" gewesen und "kurz davor, komplett in die Luft zu fliegen".

Zu Beginn des Rennens fand sich eine sechsköpfige Fluchtgruppe, der auch Max Walscheid angehörte. Diese fuhr mehr als 100 Kilometer an der Spitze, ehe sie beim zweiten Anstieg auf den Feldberg vom großen Feld geschluckt wurde. Bei dem anspruchsvollen Anstieg fielen vor allem einige Sprinter zurück und das Feld wurde ausgedünnt.

Buchmann stürzt und steigt aus

Kletter-Spezialist Emanuel Buchmann musste nach einem Sturz vorzeitig ausgestiegen. Das verkündete sein Team Bora-hansgrohe bei Twitter. "Es scheint aber keine ernsthaften Verletzungen zu geben", schrieb sein Team. Der 30-Jährige fuhr rund 104 Kilometer vor dem Ziel im Peloton und stürzte mit vier anderen Fahrern an einer Engstelle.

Das einst als "Rund um den Henninger-Turm" bekannte und später umbenannte Traditionsevent findet seit 1962 statt.

Eintagesrennen Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt:

1. Sören Kragh Andersen (Dänemark/Alpecin-Deceuninck) 4:51:27 Stunden, 2. Patrick Konrad (Österreich/Bora-hansgrohe), 3. Alessandro Fedeli (Italien/Q36.5 Pro Cycling Team), 4. Marc Hirschi (Schweiz/UAE Team Emirates), 5. Lorenzo Rota (Italien/Intermarche-Circus-Wanty), 6. Georg Steinhauser (Scheidegg/EF Education-EasyPost), 7. Georg Zimmermann (Augsburg/Intermarche-Circus-Wanty) alle gleiche Zeit, ... 18. John Degenkolb (Gera/Team DSM) 0:18 Minuten zurück, ... 20. Nils Politt (Köln/Bora-hansgrohe), ... 39. Jonas Rutsch (Erbach/EF Education-EasyPost), 40. Anton Palzer (Ramsau/Bora-hansgrohe), ... 45. Felix Engelhardt (Ulm/Team Jayco AlUla) alle gleiche Zeit, ... 53. Leon Heinschke (Frankfurt/Oder/Team DSM) 0:51, ... 73. Florian Stork (Bünde/Team DSM) 6:06, ... 81. Max Walscheid (Neuwied/Cofidis) 9:15, ... 87. Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious), ... 96. Jason Osborne (Mainz/Alpecin-Deceuninck), 97. Niklas Märkl (Queidersbach/Team DSM), 98. Pascal Ackermann (Kandel/UAE Team Emirates), 99. Michael Schwarzmann (Kempten/Lotto Destny) alle gleiche Zeit. - Ziel nicht erreicht: Felix Groß (Feuchtwangen/UAE Team Emirates), Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe)(SID)