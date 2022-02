'Anders' vor heutigem VBL-Debüt: "Mein Ziel ist es, zu gewinnen!"

Eines der größten Talente der FIFA-Szene feiert heute sein Debüt in der Virtual Bundesliga. Vor dem Anpfiff zeigt sich Anders Vejrgang gewohnt selbstbewusst.

Erhöhte Aufmerksamkeit, sowohl in der Community, als auch in den Medien. Heute scheint kein normaler Tag in der Virtual Bundesliga Club Championship.

Der 23. und 24. Spieltag in der Süd-Ost-Division markiert das lang erwartete Debüt eines der größten Talente der FIFA-Szene. Anders 'Anders' Vejrgang, der vor knapp einem Monat seinen 16. Geburtstag feierte, darf endlich an offiziellen FIFA-Turnieren teilnehmen.

Die große Aufmerksamkeit zum Debüt lässt den jungen Dänen jedoch äußerst kalt: "Da die Virtual Bundesliga einen hohen Stellenwert einnimmt, ist der Druck von außen natürlich größer. Aber wenn ich gut spiele, werde ich gewinnen", so 'RBLZ_Vejrgang' im Gespräch mit kicker eSport.

'Anders' anstelle von 'Umut' im Doppel mit 'Gaucho10'

Zur Vorbereitung auf die Spiele gegen den FC Augsburg und die SpVgg Greuther Fürth wurden nicht nur reichlich Trainingseinheiten gegen andere Vereine durchgeführt, sondern ebenfalls deren Spielstile analysiert. Zudem gab es wertvolle Tipps von 'Umut' und 'Gaucho10', gerade im Hinblick auf das Team-Duell.

Denn 'Anders' wird nicht nur allein an der Xbox Series X antreten, sondern auch seinen Teamkollegen 'Umut' im Doppel an der PlayStation 5 ersetzen.

"Mein Ziel ist es, zu gewinnen!", so Vejrgang unmissverständlich zum heutigen Spieltag und der gesamten Saison mit RB Leipzig. Die gewachsenen Erwartungen, die nicht nur durch den Weekend League Rekord bereits hoch sind, will der 16-Jährige ganz ausblenden: "Wenn ich an den Druck denke, glaube ich nicht, dass ich gewinnen werde. Also denke ich nicht darüber nach und spiele einfach mein Spiel."

Einen weiteren Fingerzeig gab es bereits im Showmatch zur FIFA 22 Global Series - 'Anders' schlug seinen RBLZ-Teamkollegen 'Umut' mit 2:1. Damit hatte er den aktuell besten Spieler der VBL geschlagen. Das gezeigte Selbstbewusstsein scheint also mit stabilem Fundament auf dem virtuellen Rasen zu stehen.

Der 23. und 24. Spieltag der Süd-Ost-Division wird heute ab 18:00 Uhr live auf dem VBL-Twitch Kanal übertragen. 'Anders' Spiele gegen die SpVgg Greuther Fürth seht ihr ab 20:00 Uhr in der Featured Konferenz.