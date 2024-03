"Anders schlecht": Neuer Rasen in Saarbrücken stellenweise nochmal erneuert

Der neue Rasen in Saarbrücken hat im ersten Spiel nach der Verlegung keinen guten Eindruck hinterlassen. Es wird nachjustiert.

Bis zum Anpfiff der Partie des 1. FC Saarbrücken gegen Arminia Bielefeld wurde um die Durchführung des Spiels gebangt. Schiedsrichter Robin Braun prüfte die Bespielbarkeit des Geläufs hinsichtlich möglicher Verletzungen ganz genau, denn schon beim Warmmachen zeigte sich, dass der neu verlegte Rasen noch nicht vollends angewachsen war, teilweise ließen sich Stücke einfach anheben.

Nach der ausgiebigen Begutachtung konnte die Partie mit kurzer Verzögerung zwar angepfiffen werden, doch optimale Bedingungen waren das nicht für die Spieler. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl nannte den Platz "sehr trocken und stumpf" und meinte am Sonntag: "Der Platz war vorher schlecht, heute war er anders schlecht." Ein ums andere Mal mussten lose Rasenstücke wieder angedrückt werden. Und besser wurde es durch die Belastung natürlich auch nicht.

Inzwischen ist der neue Rasen an einigen Stellen nochmal ausgetauscht worden, das berichtet der SR. Betroffen sind nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings lediglich 100 Quadratmeter, auf denen am Donnerstag neuer Rollrasen verlegt wurde. Die gesamte Rasenfläche beträgt 8000 Quadratmeter. Im Vorfeld sei bereits mit kleineren Reparaturarbeiten gerechnet worden. Am Freitag sollen diese abgeschlossen sein. Die Kosten dafür sollen sich im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen.

Danach sehen die Greenkeeper ein Pflegeprogramm aus Düngen, Mähen und viel Ruhe vor. Erst danach sollen die Linien gezogen werden. Bis zum Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am 9. März und dem Nachholspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am 12. März soll der Rasen dann angewachsen sein - so die Hoffnung.

Ziehl vor Lübeck: "Uns hat ein bisschen die Grippewelle erwischt"

Zunächst treten die Blau-Schwarzen am Samstag auswärts beim VfB Lübeck an. Der 1. FC Saarbrücken ist im Kalenderjahr 2024 auf fremden Plätzen noch ungeschlagen. Das soll auch im weitesten Auswärtsspiel der Saison so bleiben. Zum Kader konnte Ziehl auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch nicht viel sagen. "Uns hat ein bisschen die Grippewelle erwischt. Wir werden erst kurz vor der Abreise sehen, wer uns zur Verfügung steht", erklärte der Coach. Sicher verzichten muss er auf den gelbgesperrten Luca Kerber.