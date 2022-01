'Anders' bleibt beim FIFAe Nations-Debüt ungeschlagen

Anders 'Anders' Vejrgang hat in den Play-Ins der FIFAe Nations Series sein offizielles Debüt für Dänemark gegeben und maßgeblichen Anteil an ersten Platz.

Während sich das DFB-Duo aus Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense am Donnerstag und Freitag in Conference zwei mehr als schwertat, gelang den Dänen in der ersten Conference der Gruppensieg in Division eins. Ein beeindruckendes Debüt auf offizieller FIFA-Bühne feierte dabei Wunderkind 'Anders'.

Der erst kürzlich 16 Jahre alt gewordene Profi von RB Leipzig war von der dänischen eNationalmannschaft direkt für die zweite Spielwoche der Play-Ins der FIFAe Nations Series nominiert worden. Und wer dem Teenager etwa Lampenfieber andichten wollte, sah sich schnell getäuscht.

Zwei Erfolge zum Wochenauftakt

'Anders' kam in jedem der sieben Duelle zum Einsatz, seine Premiere gab er am Donnerstag gegen die Schweiz: Im Duett mit 'Ustun' bezwang er 'gianluca_m17' und 'IQONIC_Nisi' überlegen mit 3:0. Auch in der Begegnung mit der Türkei behielten Vejrgang und sein 2vs2-Partner gegen 'KTzn_91' und 'iMertAL' (1:0) die Oberhand.

Anlaufschwierigkeiten waren dem Top-Talent wahrlich nicht anzumerken, gegen Luxemburg holte er an der Seite von 'Marcuzo' beim 1:1 und 3:0 gegen 'xfabinhoo' und 'ivanilsonlpvm' vier Punkte. Die beiden Iren 'XampLXx' und 'TyroneRyann' wurden in derselben Besetzung anschließend mit 3:2 und 4:1 geschlagen.

Traumstart in die internationale Karriere

Echte Probleme hatte 'Anders' gemeinsam mit 'Ustun' lediglich gegen die Franzosen 'LJR_Peixoto' und 'fouma' (1:1), das Duell ging unterm Strich mit 1:4 verloren - die einzige Gesamtpleite der Dänen. Schon im Aufeinandertreffen mit den Niederlanden erfolgte im Doppel mit 'Marcuzo' allerdings die Rehabilitation gegen 'LePecheurr' und 'CollinX52' (5:1 und 3:0).

Zum Abschluss konnte Vejrgang noch mal mit 'Ustun' beim 0:0 gegen die Polen 'milosz93' und 'Furman' keinen Sieg einfahren, der erste Tabellenplatz war dennoch in Stein gemeißelt. 'Anders' war in seinen zehn Partien an sieben Siegen und drei Unentschieden beteiligt, ein Traumstart in seine internationale Karriere.

Schon am Mittwoch auch in der VBL?

Auf dem nationalen Parkett steht sein Debüt noch aus, am vergangenen Doppelspieltag der VBL Club Championship durfte er noch nicht antreten. Die nächste Gelegenheit erhalten die Leipziger am Mittwochabend, wenn es gegen Titelverteidiger 1. FC Heidenheim und Schlusslicht SSV Jahn Regensburg geht.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.