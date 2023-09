Harder mit Debüttreffer: FC Bayern zieht in die nächste Pokalrunde ein

Die Frauen des FC Bayern München haben die erste Hürde der neuen Saison genommen und die SG Andernach in der ersten Runde des DFB-Pokals besiegt. Neuzugang Harder feierte beim 2:0-Erfolg ihren ersten Pflichtspieltreffer für den FCB.

Bereits bei der Generalprobe, dem 3:0-Testspielerfolg über Fortuna Sittard, hatte die Neu-Münchnerin Harder ihre Torgefahr erfolgreich unter Beweis stellen können. Nach 19 Minuten war es schließlich auch im Andernach Stadion soweit: Mit einer Eckball-Hereingabe fand Bühl den Neuzugang vom FC Chelsea am zweiten Pfosten, wo Harder per Kopf aus kurzer Distanz ohne Mühen zur Führung der Gäste einschob.

Vier Neuzugänge in der FCB-Startelf

Auch sonst setzte FCB-Coach Alexander Straus in seiner ersten Elf neben Harder auf eine Vielzahl an neuen Gesichtern beim amtierenden deutschen Meister. Bayings, Naschenweng und Kerr fanden sich im Anfangsaufgebot wieder, Eriksson und Keeperin Wellmann mussten sich dagegen erst einmal mit der Zuschauerrolle zufriedengeben.

Doch bis zum Pausenpfiff konnten Harder und ihre Kolleginnen keinen weiteren Treffer folgen lassen. Bühl scheiterte mit einem direkten Eckball zwar am Querbalken, im letzten Drittel agierten die FCB-Damen allerdings zumeist zu kompliziert.

Damnjanovic macht den Deckel drauf

Auch nach dem Wiederanpfiff behielten die Münchnerinnen die Oberhand, konnten aber weiter nicht das zweite Tor am Sonntagnachmittag folgen lassen. Mit den Einwechslungen von Dallmann, Damnjanovic und Lohmann (alle 54.) erhoffte sich Coach Straus mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten, doch der letzte Punch ließ weiter auf sich warten.

Genauer gesagt bis zur 75. Minute, ehe Jokerin Damnjanovic für die bereits zu diesem Zeitpunkt gefühlte Vorentscheidung sorgte. Die Stürmerin hatte sich im Sechzehner von ihren Gegenspielerinnen gelöst und stand somit völlig frei, als Vorlagengeberin Hansen die Kugel von der rechten Grundlinie aus ins Zentrum spielte. Per Kopf netzte die Serbin letztlich zum 2:0 aus Sicht der Gäste ein.

Während Dallmann gleich zweimal die Chance auf die endgültige Entscheidung liegen ließ (77. und 81.), verpasste auf der Gegenseite Zilligen mit ihrem Lupfer den späten Anschlusstreffer (85.).

So blieb es schlussendlich beim verdienten, wenn auch glanzlosen Auswärtserfolg der Münchnerinnen, die am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel in Freiburg in die neue Bundesliga-Spielzeit starten (18. 15 Uhr). Andernach empfängt am nächsten Sonntag den SC Sand (14 Uhr).