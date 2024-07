Andermatt wird erneut Bayreuther

Nicolas Andermatt schließt sich erneut der SpVgg Bayreuth an. Bereits zwischen 2021 und 2023 trug der 28-jährige Schweizer das Trikot der Altstadt. Zuletzt schnürte der zentrale Mittelfeldspieler die Schuhe beim österreichischen Zweitligisten SKU Amstetten. "Nicolas bringt nicht nur technische Fähigkeiten mit, sondern auch die richtige Einstellung und Leidenschaft. Bereits in seiner vorherigen Amtszeit hatte er seine Vielseitigkeit und sein Können unter Beweis gestellt", so Bayreuths Gesellschafter Wolfgang Gruber.