"Anderes Rennen" auf der Kandahar: Dominator Odermatt ist zurück

In Garmisch-Partenkirchen stand auch am Sonntag ein Super G an. Nachdem Marco Odermatt am Samstag das Podest verpasst hatte, gab er der gesamten Konkurrenz wieder das Nachsehen. Josef Ferstl verabschiedete sich.

Hatte einmal mehr den besten Speed: Der Schweizer Marco Odermatt. IMAGO/GEPA pictures