Anderes Level erforderlich: Kovac und die Fitness-Frage

Der VfL Wolfsburg muss und will in der neuen Saison unter Niko Kovac vieles besser machen. Die Basis für alles wird die Fitness der Mannschaft sein.

Nun war es nicht so, dass der VfL Wolfsburg im vergangenen Sommer unter dem neuen Trainer Mark van Bommel wenig trainiert hat. Vor allem so manche "XXL-Einheit" ließ den einen oder anderen Beobachter schon mit der Stoppuhr am Trainingsplatz stehen. Jedoch: In einen optimalen körperlichen Zustand ist die Mannschaft augenscheinlich nie gekommen, wenngleich intern die Daten gezeigt haben sollen, dass sich die Fitnesswerte im Vergleich zur Vorsaison nicht signifikant verändert hätten.

Jedoch: Schon beim bloßen Hinsehen fiel auf, dass der VfL regelmäßig in den Schlussphasen der Partien abbaute. Im Winter versuchte Van-Bommel-Nachfolger Florian Kohfeldt entgegenzusteuern, steigerte die Belastung. Mit der Folge, dass bei Spielern muskuläre Probleme aufgetreten sein sollen. Defizite, die sich unter Niko Kovac nicht wiederholen sollen.

Kovac wertet Schäfers Infos aus - Anpassungen denkbar

Der neue Trainer ist vorgewarnt. Sportdirektor Marcel Schäfer hat den Kroaten mit sämtlichen Informationen zum Kader gefüttert, diese wertet der 50-Jährige aus. Die Fitness-Frage wird dabei im Mittelpunkt stehen. "Wir wollen mit einem gewissen Kenntnisstand reingehen und wollen uns ein eigenes Bild verschaffen", sagte Kovac unlängst bei "Sky" zu seinem neuen Team. "Wir müssen gucken: Wie ist die Mannschaft strukturiert, wie ist sie körperlich und taktisch drauf." Kovac weiter: "Wir haben eine gewisse Idee, wie wir es machen möchten. Vielleicht können wir einige Sachen beibehalten und müssen einige anpassen."

Wir spielen weltweit inzwischen einen sehr intensiven Fußball. Wenn ich nicht die Fähigkeiten habe, 90 Minuten zu gehen, dann fange ich an zu kalkulieren. Niko Kovac

Die Vorbereitung dürfte es jedenfalls in sich haben. Auch wenn Kovac betont, dass Fußball nicht nur aus Kondition bestehe, macht er deutlich: "Das ist sehr wichtig, wir spielen weltweit inzwischen einen sehr intensiven Fußball. Wenn ich nicht die Fähigkeiten habe, 90 Minuten zu gehen, dann fange ich an zu kalkulieren."

So, wie es so mancher Spieler in der vergangenen Saison zu häufig machen musste. Das soll sich ändern. Kovac ist "sehr zuversichtlich", dass der VfL "mit guter, strukturierter und fokussierter Arbeit wieder in die Spur kommen kann".

Am 20. Juni (Leistungstests) fängt er damit offiziell an.