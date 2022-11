"Anderer Torwarttyp": Anfang macht Müller zur neuen Nummer 1

Veränderungen in der Startelf haben bei Dynamo Dresden in der aktuellen Saison fast schon Tradition - nun gab es auch im Tor einen Wechsel.

Beim Blick auf Dynamo Dresdens Aufstellung am vergangenen Spieltag stach besonders eine Personalie ins Auge: Sven Müller. Der Torwart, der im Sommer aus Halle in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt war, gab bei der 1:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim sein Liga-Debüt für Dynamo. Für den 26-Jährigen endet damit die unvorhergesehene Situation als Backup-Torwart, nachdem der Schlussmann vor der aktuellen Saison eigentlich als neue Nummer 1 verpflichtet worden war.

Wir hatten das Gefühl, einen anderen Torwarttyp reinstellen zu müssen. Markus Anfang über den Wechsel im Tor

Änderungen an der Startaufstellung, sowohl in Bezug auf die Spieler als auch auf die Taktik, gab es bei den Dresdenern in der laufenden Spielzeit bereits des Öfteren: "Wir hatten nach 13 Spieltagen in der Innen- und Außenverteidigung viel gewechselt, die Sechser-Position verändert und zwischen Fünfer- und Viererkette getauscht", blickt SGD-Coach Markus Anfang auf die Entscheidungen der letzten Wochen zurück. Den Tausch auf der Torhüterposition rechtfertigt Anfang mit dem "Gefühl, einen anderen Torwarttyp reinstellen zu müssen". Die Ruhe und Stabilität, die der bis dato Stammkeeper Stefan Drljaca der Abwehrreihe nach zuletzt wiederholt auftretenden Fauxpas nicht mehr beisteuern konnte, soll nun mit der Entscheidung pro Müller zurückkommen.

Müller will "Ruhe reinbringen"

Müller, der seinem Status als Nummer 1 gerecht werden muss, setzt genau an dieser Stelle an, kennt seine Verantwortung und zeigt sich selbstbewusst: "Ich will mit meiner Erfahrung helfen, bin in einem guten Alter und kann Ruhe reinbringen", so der gebürtige Kölner.

Nachdem der Keeper bei seinem Debüt kaum geprüft wurde, steht die nächste Möglichkeit dazu schon direkt vor der Brust: Dynamo empfängt am kommenden Samstag den Tabellendritten Freiburg II im Rudolf-Harbig-Stadion. Um gegen eine selbstbewusste Zweitvertretung der Breisgauer zu bestehen, die nach drei Siegen in Folge mit Rückenwind nach Dresden reisen, könnte auch die Leistung der neuen Nummer 1 eine entscheidende Rolle spielen.