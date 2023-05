"Andere Schwerpunkte gesetzt": Braunschweig und die große Chance nach dem Waterloo

Das 1:5 von Paderborn soll abgehakt sein, nun blickt Eintracht Braunschweig dem Kellerduell mit dem SV Sandhausen entgegen. Die 90 Minuten am Sonntag bieten dem BTSV eine große Chance - sie könnten die Lage im Abstiegskampf aber auch deutlich verschärfen.

1:5 in Paderborn: In der Vorwoche zog Eintracht Braunschweig den Unmut der eigenen Fans auf sich. IMAGO/Christian Schroedter

Dass Michael Schiele ziemlich genau weiß, was auf ihn und seine Mannschaft am Sonntag zukommt, das wurde im Grunde schon bei zwei Namen deutlich, die Braunschweigs Trainer eher beiläufig nannte, als er bei der Pressekonferenz am Freitag über den SV Sandhausen und das Spiel am Sonntag redete.

Schiele sprach von "Patrick", der beim SVS im Tor stehe - und von "Kleppo", der nun wieder einmal auf Sandhausens Bank sitzt und den Klub vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit bewahren soll. Schiele kennt Patrick Drewes aus seiner Würzburg- und Gerhard Kleppinger aus seiner eigenen Sandhausen-Zeit, deshalb dürfte es für den 45-Jährigen kaum Überraschungen geben, wenn er mit seiner Mannschaft dem Tabellenletzten am Sonntag begegnet.

"Sie haben es in den letzten Jahren geschafft, zum Schluss immer ein richtiges Finale hinzubekommen", sagt Schiele über den SVS, bei dem er zwischen November 2020 und Februar 2021 selbst gearbeitet hat, dann aber nach nur 14 Spielen wieder freigestellt wurde.

Wir haben anders trainiert, aber nicht alles auf den Kopf gestellt. Michael Schiele

Nun kommt es zum erneuten Wiedersehen im Abstiegskampf - und Braunschweig hat eine große Chance. Mit einem Sieg würde der BTSV den Konkurrenten aus Sandhausen auf sieben Punkte distanzieren, und weil sich Hansa Rostock und Jahn Regensburg bereits am Samstag in einem direkten Duell gegenüberstehen, könnte der Vorsprung auf Rang 17 im günstigsten Fall ebenfalls sieben Punkte betragen. Sollte Braunschweig aber verlieren, würde Sandhausen und unter Umständen obendrein auch noch der 17. bis auf einen Zähler heranrücken.

"Einzel- und Gruppengespräche" nach Paderborn

Nach dem Waterloo von Paderborn sei "die Enttäuschung sehr groß" gewesen, sagte Schiele am Freitag - "in Einzel- und Gruppengesprächen" habe er das 1:5 jedoch aufgearbeitet und "am Anfang der Woche intensiv trainiert" mit seiner Mannschaft. Ob hierbei etwas anders gewesen sei als zuletzt? Schiele bejahte. "Wir haben anders trainiert. Wir haben auch andere Schwerpunkte gesetzt", verriet Braunschweigs Coach, ging aber nicht ins Detail und wollte die Anpassungen auch nicht zu hoch hängen: "Wir haben nicht alles auf den Kopf gestellt", meinte Schiele und sagte dann noch einen Satz, der Versprechen und Verpflichtung gleichermaßen war: "Wir sind vorbereitet."