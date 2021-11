"Andere Note": Warum Max Kruse nicht entdeckt werden will

Max Kruse ist zurück bei Union Berlin - und so auch das Sieger-Gen. Schließlich hatten die Eisernen zuletzt ohne den Bundesliga-Routinier, der nur noch bis Ende der Saison Vertrag hat, keinen Sieg mehr gelandet.

Union Berlin hatte zuletzt etwas länger auf einen Bundesliga-Sieg warten müssen, seit dem 8. Spieltag und dem 2:0 gegen Wolfsburg hatte es nur zu einem 1:1 in Stuttgart, einem 2:5 gegen Bayern München und einem 2:2 beim 1. FC Köln gereicht. Eine mögliche Verbindung dabei: Max Kruse war in all diesen Spielen aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht mit von der Partie.

Am Samstagabend beim 2:0-Derbysieg gegen Hertha BSC lief der ehemalige Bremer, Wolfsburger, Gladbacher, Freiburger und St. Paulianer wieder auf - und war gerade bei den herausgespielten Chancen ein wichtiger Faktor bei den Eisernen. Auch wenn der inzwischen 33-Jährige beim 1:0 von Sturmpartner Taiwo Awoniyi und dem 2:0 von Christopher Trimmel nicht direkt beteiligt war.

Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen, so wie sich das gehört für ein Derby. Max Kruse

Nach Spielschluss im Gespräch mit "Sky" lobte Kruse aber zunächst einmal den Teamgeist - und das zu Recht, weil Union defensiv wirklich stark stand, überhaupt sich präsent in den Zweikämpfen zeigte und offensiv stets Ideen hatte: "Wir waren von der ersten Minute an hellwach, haben Druck gemacht, auf Fehler gelauert und nach einem Fehler (von Marton Dardai; Anm.d. Red.) direkt früh das 1:0 gemacht."

Kruse weiter: "Man hat gesehen, zu was wir in der Lage sind - nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen, so wie sich das gehört für ein Derby. Und das haben wir die ganze Saison schon gesehen, wir haben zwei von zwölf Spielen verloren, das ist Aussage genug. Wir sind außerdem zu Hause einfach schwer zu schlagen." Das dokumentieren bereits 14 Punkte im heimischen Stadion an der Alten Försterei, sechs gesellen sich aus der Fremde hinzu, was zusammen derzeit Platz fünf bedeutet.

Neuer Vertrag? "Im Sommer wird man dann sehen ..."

Zugleich untermauert der 1. FC Union mit diesem Zwischenzeugnis einmal mehr, dass sich Hertha BSC aktuell einfach hinter den Eisernen anstellen muss. Und hier kommt auch wieder Kruse ins Spiel, der aus eigener Sicht dem Team mit seiner Erfahrung und spielerischen Finesse etwas verleihen kann. Was genau? "Ich bring hier noch eine andere Note rein", so der ehemalige Nationalspieler. "Ich glaube, die Mannschaft kann sich darauf auch verlassen. Ich versuche mich immer anspielbereit zu machen und mich in Bereichen in Szene zu setzen, wo mich der Gegner vielleicht nicht findet - und ich dann Mitspieler in Szene setzen kann." Das klappte gegen Hertha wieder gut.

Und könnte es auch noch über Sommer 2022 hinaus, wenn Kruses Vertrag ausläuft, klappen? "Ich bin jetzt schon 33 Jahre alt, viele Wechsel werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich fühle mich außerdem wohl hier. Im Sommer wird man dann sehen, was der Körper noch hergibt."