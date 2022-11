"Andere Impulse notwendig": Ulm trennt sich von Mobley

Nach nur zwei Monaten trennt sich Bundesligist ratiopharm Ulm vom US-Amerikaner Matt Mobley.

Der 28 Jahre alte Guard war erst Ende August vom spanischen Erstligisten Basket Saragossa nach Ulm gewechselt. Der Klub von der Donau machte nach eigenen Angaben vom Dienstag nun Gebrauch von einer Ausstiegsoption im Einjahresvertrag des Profis. Mobley hatte in neun Spielen für die Ulmer im Schnitt 10,2 Punkte erzielt.

"Wir haben das Anforderungsprofil korrigieren müssen und sind zu der Überzeugung gekommen, dass nun andere Impulse notwendig sind", sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath.

In Bursa und gegen Chemnitz

Ulm ist nach nur einem Sieg aus fünf Spielen Tabellen-15. im Klassement. Am 4. Spieltag des Eurocup gastiert ratiopharm am Mittwoch (18 Uhr) beim türkischen Klub Bursaspor, am Samstag kommt Chemnitz zum nächsten BBL-Termin nach Baden-Württemberg.