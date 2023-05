"Andere Idee in der Defensive": RWE lässt Herzenbruchs Vertrag auslaufen

Rot-Weiss Essen und Felix Herzenbruch gehen am Saisonende getrennte Wege. Der auslaufenden Vertrag des Verteidigers wird nicht verlängert.

Vor drei Wochen entließ Rot-Weiss Essen völlig überraschend Sportdirektor Jörn Nowak und ersetzte ihn durch das Duo Marcus Steegmann und Christian Flüthmann. Die beiden setzten sich zum Ziel, den Kader zu verjüngen und lassen auch gleich in ihrer ersten Transferperiode Taten folgen.

RWE lässt den Vertrag des 30-jährigen Felix Herzenbruch zum Saisonende auslaufen. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, er ist ein toller Mensch und hat große Verdienste um RWE. Wir haben für die Zukunft eine andere Idee in der Defensive, es war also eine Entscheidung für etwas Neues, nicht gegen 'Herze'", erklärte Steegmann am Donnerstagmorgen gegenüber "Reviersport".

Steegmann hofft auf eine "mittelfristige" Rückkehr Herzenbruchs

Der Verteidiger stand in der laufenden Saison in 28 Partien auf dem Feld - 24-mal gar in der Startelf. Welchen Status er in der Mannschaft besitzt, zeigte sich in den vergangenen Wochen, als er nach dem Ausfall von Felix Bastians das Team als Kapitän auf den Platz führte. "Ich bin natürlich mega enttäuscht. Ich habe bis Mittwoch gehofft, dass ich nach dieser ordentlichen Saison ein neues Vertragsangebot erhalte. Leider ist das nicht der Fall. Jetzt muss ich mir Gedanken um meine Zukunft machen", so Herzenbruch, der insgesamt 86 Ligaspiele für RWE absolvierte.

Seine perspektivische Zukunft könnte auch in Essen liegen. Denn wie Steegmann betonte, wünsche er sich, dass Herzenbruch "mittelfristig" zu RWE zurückkehrt und zum Beispiel im Nachwuchsleistungszentrum integriert wird.

In den kommenden Tagen dürften an der Hafenstraße weitere Personalentscheidungen fallen. Beispielsweise verlängert sich beim Klassenerhalt der Vertrag von Ron Berlinski und Felix Götzes Kaufpflicht greift. Angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist der Aufsteiger schon fast gesichert.