Andere Ausgangslage gegen Frankfurt? Ziehl: "Daran sind wir selbst schuld"

Rund einen Monat ist es her, da sorgte der 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal mit dem 2:1 gegen den FC Bayern München für eine Pokal-Sensation. Wie Coach Rüdiger Ziehl am Mittwoch gegen Frankfurt die nächste Überraschung bewerkstelligen will, erklärt er bei "kicker Daily".

Peilt gegen Frankfurt die nächste Pokal-Sensation an: Saarbrücken-Trainer Rüdiger Ziehl. IMAGO/Fussball-News Saarland