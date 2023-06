Ancelottis Plan, falls kein Stürmer mehr kommt - und was das für Bellingham bedeutet

Womöglich wird Real Madrid Karim Benzema nicht ersetzen können. Daher dürfte sich Carlo Ancelotti einer alten Erfolgsformation bedienen, was für ihn gleichzeitig auch vorausschauend wäre.

Auf einmal war er weg: Karim Benzema, der dafür sorgte, dass Real Madrid auf der Mittelstürmerposition in den vergangenen 14 Jahren immer mindestens gut aufgestellt war. Ab Juli beginnt in der spanischen Hauptstadt eine neue Zeitrechnung, vor allem in der Offensive.

Mit Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard und Mariano Diaz haben vier ihrer sechs Angreifer die Königlichen nach der abgelaufenen Saison verlassen. Bleiben noch Vinicius Junior und Rodrygo, beide Brasilianer kamen bisher aber vor allem über außen.

Durch die Rückholaktionen von Brahim Diaz (offensives Mittelfeld, AC Mailand) und Joselu (Mittelstürmer, Espanyol Barcelona) wurde die Abteilung Angriff zwar bereits wieder etwas aufgefüllt. Aber sowohl qualitativ als auch quantitativ fehlt da noch was, gerade auf der Position des Mittelstürmers. Der 33-jährige Joselu ist nämlich eher als fähiger Back-up eingeplant.

Mbappé kommt wohl - aber erst 2024

Wer also ersetzt Benzema? Kylian Mbappé galt lange Zeit als Kandidat Nummer eins, hat es sich mit Real-Präsident Florentino Perez aber im vergangenen Sommer verscherzt - auch wenn dieser da womöglich nicht allzu nachtragend ist. Dennoch hat sich Mbappé für die kommende Saison weiterhin zu Paris St. Germain bekannt, sodass ein Wechsel im Sommer 2024 deutlich wahrscheinlicher ist. Also Harry Kane? Tottenhams Leistungsträger wäre eine adäquate Option, doch wirklich konkret ist es mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft bisher nicht geworden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge intensiviert inzwischen auch der FC Bayern seine Bemühungen um Kane.

Bis im kommenden Sommer dann wahrscheinlich Mbappé endlich ins weiße Gewand der Blancos schlüpfen wird, könnte Real-Trainer Carlo Ancelotti, dessen Vertrag dann übrigens ausgelaufen wäre, für die anstehende Spielzeit auch eine Übergangslösung anstreben - womit eine Umstellung seiner Formation gemeint ist. Mehrere spanische Medien berichten, dass der Italiener vom bei Real zuletzt in Stein gemeißelten 4-3-3 abrücken und auf ein 4-3-1-2 setzen wird.

Damit würde Ancelotti auf den Madrider Angreifermangel reagieren und gleichzeitig eine Position mehr für Mittelfeldspieler schaffen, von denen Real mit Toni Kroos, Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos oder nun auch Jude Bellingham mehr als genug hat. Der ehemalige Dortmunder würde sich dabei wohl am ehesten für die Position hinter den Spitzen eignen, was ihm eine offensivere und freiere Rolle bescheren würde, als er sie zuletzt beim BVB ausfüllte.

Die Formation passt zu Real, Ancelotti - und Brasilien, das er wohl bald trainieren wird

Im 4-3-1-2 hatte Ancelotti schon als Milan-Trainer in den 2000er Jahren seine größten Erfolge gefeiert, als freie Gestalter wie Rui Costa oder Kaka hinter einer Doppelspitze wirkten. Zinedine Zidane führte die Madrilenen mit Isco als Zehner hinter Cristiano Ronaldo und Karim Benzema zu drei Champions-League-Siegen am Stück.

Die Doppelspitze der kommenden Saison würden Vinicius Junior und Rodrygo bilden, die zwar beide keine klassischen Stürmer sind, wie ihre prominenten Vorgänger das waren. Doch die Brasilianer, die auch in der Nationalmannschaft gemeinsam harmonieren, kennen die Abläufe und das Zusammenwirken in einer Doppelspitze aus der brasilianischen Grundausbildung. Es wäre bester Anschauungsunterricht für Ancelotti, der ab 2024 wohl als erster ausländischer Trainer die Seleçao übernehmen wird.