Ancelottis "Missverständnis": Startet Rüdiger doch nicht?

Vor dem Halbfinalrückspiel gegen Manchester City musste sich Carlo Ancelotti korrigieren - und einer Ankündigung von Pep Guardiola widersprechen.

Nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen: Carlo Ancelotti. AFP via Getty Images

Ist Real Madrid - dieses Team, das sich so auf besondere Momente und die individuelle Klasse seiner Spieler verlässt - überhaupt kalkulierbar? Oder kalkulierend? "Der Plan ist, das Beste aus uns herauszuholen", erklärte Carlo Ancelotti am Dienstag, grob 26 Stunden vor dem Champions-League-Halbfinalrückspiel bei Manchester City.

Das meine er sowohl individuell als auch kollektiv, so der Italiener, der auf diese Weise schon den gelungenen Defensivplan aus dem Hinspiel (1:1) beschrieben hatte. Während in Madrid alle fleißig mitverteidigten und die Zwischenräume in Strafraumnähe gut schlossen, kümmerte sich individuell um Erling Haaland allen voran Antonio Rüdiger.

Der deutsche Nationalspieler, in Madrid eigentlich nur Innenverteidiger Nummer drei, hatte vor einer Woche dabei von der Gelbsperre Eder Militaos profitiert, der am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nun wieder mitspielen darf. Dennoch hatte sich Coach Ancelotti bereits ziemlich klar geäußert - und Rüdiger für das Rückspiel scheinbar eine Startelf-Garantie zugesichert. Oder doch nicht?

Auf der Spieltags-PK korrigierte sich Ancelotti nämlich und sprach von einem "Missverständnis": "Ich wollte sagen, dass Rüdiger starten kann, wie Militao. Nicht, dass er definitiv starten wird."

Ein Spiel der Umschaltmomente? Ancelotti widerspricht Guardiola

Wer in Manchester in der königlichen Innenverteidigung beginnen wird, das weiß der 63-Jährige schon, freilich behielt er das allerdings für sich. Der Trainer des Titelverteidigers habe bereits an alles gedacht - "nur an ein mögliches Elfmeterschießen nicht".

Grundsätzlich scheint sich Ancelotti auf ein Geduldsspiel einzustellen, entgegnete er doch entschieden einer Prognose seines Konterparts Pep Guardiola: "Ich glaube nicht, dass es ein Spiel mit vielen Umschaltmomenten wird", so Ancelotti - der Katalane hatte eine offene Partie angekündigt, in der es vor allem auf diese Momente ankommen werde.

Real würde das womöglich entgegenkommen.