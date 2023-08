Ancelottis Balanceakt mit Bellingham: Real Madrid im Check

Real Madrid geht in die neue La-Liga-Saison als Herausforderer. Die Transfers in diesem Sommer waren nicht nur mit Blick auf die Zukunft verheißungsvoll. Doch mit Jude Bellingham droht Trainer Carlo Ancelotti ein Balanceakt. Die Königlichen im Check.

Die Situation in La Liga hat die Real-Fans in der vergangenen Saison durchaus frustriert. Die Königlichen landeten in der Endabrechnung zehn Punkte hinter Erzrivale Barcelona, 24 Siegen standen sechs Remis und acht Niederlagen gegenüber. Zum Teil wirkte es, als würde das Team von Trainer Carlo Ancelotti Ligaspiele einfach so abschenken. Drei der fünf Clasicos in der Saison 2022/23 verlor Real - zu viel für das Selbstverständnis der Madridistas, denen Triple-Sieger ManCity im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auch gnadenlos die Grenzen aufzeigte (0:4).

Wie lief das Transferfenster?

So richtig Geld in die Hand genommen hat Real Madrid in diesem Sommer dennoch nur für einen potenziellen neuen Schlüsselspieler: Über 100 Millionen Euro spülte der Transfer von Jude Bellingham (20/Mittelfeld) in die Kassen von Borussia Dortmund. Die 20 Millionen Euro für Arda Güler (18/Mittelfeld) waren eine Investition in die Zukunft. Der Deal mit Fran Garcia (23/Rayo Vallecano) dürfte dazu führen, dass David Alaba, Antonio Rüdiger oder auch Senkrechtstarter Eduardo Camavinga möglichst selten mehr als Linksverteidiger "zweckentfremdet" werden - in der Vorbereitung testete Ancelotti den Spanier im Wechsel mit Ferland Mendy.

Der von Milan zurückgekehrte Brahim Diaz (23) schließt die Lücke, die der ablösefreie Abgang von Marco Asensio (27/zu PSG) gerissen hat. Mit Weltfußballer Karim Benzema (35/zu Al-Ittihad) und Mariano Diaz (29) verließen zwei Mittelstürmer den Verein, sodass es aktuell mit dem im Sommer ausgeliehenen Joselu (33/kam von Espanyol) nur einen echten Angreifer im Kader gibt.

Was macht Hoffnung, was Sorgen?

Genau in eben jener Sturmzentrale sehen spanische Medien den angepeilten Transfer von Kylian Mbappé als "Notwendigkeit und keine Laune", wie es die "Marca" nach dem 1:3 gegen Juventus Turin deutlich formulierte. Real schoss in den ersten beiden Tests der Sommervorbereitung gegen Milan (3:2) und ManUnited (2:0) noch fünf Treffer, ehe es im "Texas-Clasico" gegen Barcelona (0:3) und gegen Juve ernüchternde Niederlagen setzte.

Ancelotti sah die Defensive nach der Juve-Pleite allerdings weit kritischer als die Offensive, die auch gegen Barça beispielsweise fünfmal Aluminium getroffen hatte. Die Konterabsicherung der Königlichen passte so gar nicht, was dem italienischen Cheftrainer missfiel. Als besorgniserregend bezeichnete die spanische Presse den Umstand, dass Bellingham in seiner neuen Rolle als Zehner regelrecht "verzweifelt" gewirkt habe.

Der in Dortmund ständig gesuchte Ballverteiler und Antreiber lechzte nach Ballkontakten, ließ sich deswegen häufig fallen und missachtete damit seine angedachten Rolle. Für Ancelotti könnte es ein Balanceakt werden, den englischen Nationalspieler auf der Zehn nicht zu verlieren.

Der Grat, auf dem Bellingham schon in Dortmund zum Teil wandelte, war mitunter schmal. Seine Meinungsstärke kam bei Mitspielern nicht immer gut an. In Glasgow etwa beschwerte er sich in derben Worten bei dem wesentlich älteren Nico Schulz, kurz darauf bekam in Augsburg Toptalent Youssoufa Moukoko den Unmut Bellinghams zu spüren. In Madrid sind Namen und Egoismen weitaus größer.

Hoffnung macht aber definitiv der hinter der Angriffszentrale extrem breite Kader des Hauptstadtklubs, mit dem die Konkurrenz - auch aus Barcelona - nicht mithalten kann. Alleine das Mittelfeld mit Bellingham, Brahim Diaz, Güler, Camavinga, Aurelien Tchouameni (23) und Fede Valverde (25) liest sich extrem gut. Und in dieser Liste fehlen sogar noch Toni Kroos (33) und Luka Modric (37), die womöglich ins letzte Jahr ihrer Karriere gehen.

Die Prognose

In der Rolle des hungrigen Jägers wird Real in dieser Saison Barcelona wieder alles abverlangen. Kommen die Königlichen gut durch die erste Phase mit drei Auswärtsspielen am Stück (Bilbao, Almeria, Vigo), können sie auch schnell zu den Gejagten werden. In der Königsklasse ist Real ohnehin gefürchtet. Übertragen die Blancos ihre Champions-League-Mentalität noch häufiger auf die Lage, wird sich Barcelona arg strecken müssen, um seinen Titel zu verteidigen. In die Copa del Rey startet Real erstmals seit 2015 wieder als Titelverteidiger.