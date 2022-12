Ancelotti verweigert Messi-Superlativ - und will keine Neuzugänge

Mit Karim Benzema kehrt Real Madrid am Freitag in den La-Liga-Betrieb zurück. Trainer Carlo Ancelotti sieht seinen Kader für das turbulente Programm bis März gerüstet.

Die WM-Pause ist vorbei: Carlo Ancelotti am Donnerstag in Madrid. AFP via Getty Images

Geballtes Programm vor der WM-Pause, geballtes Programm danach: Wenn sich Real Madrid an diesem Freitag (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Real Valladolid zurückmeldet, wird das nur der Anfang sein. "Bis März wird es keinen freien Tag geben", prophezeite Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag.

Neben dem Alltag in La Liga und Champions League stehen für Real bis dahin weitere Wettbewerbe an: Als amtierender Meister wartet ab 11. Januar in Saudi-Arabien das Mini-Turnier um den spanischen Supercup, als amtierender Champions-League-Sieger einen Monat später die Klub-WM in Marokko. "Der Kalender fordert viel von uns", sagte Ancelotti, der trotzdem keine eigenen Forderungen stellt: Er brauche keine neuen Spieler, betonte er, der Kader sei besser als vor einem Jahr und gut genug.

Benzema "hochmotiviert" - Kein Kontakt zum brasilianischen Verband

Schon gegen Valladolid steht Karim Benzema nach seiner WM-Enttäuschung samt Rücktritt wieder zur Verfügung. Laut Ancelotti präsentierte sich der Torjäger seit seiner Rückkehr am 10. Dezember mit "großer Begeisterung" und "hochmotiviert". Auch die WM-Nachzügler Luka Modric, Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni sind zurück im Training - Einsatz schon am Freitag nicht ausgeschlossen.

Während Spieler von La-Liga-Spitzenreiter FC Barcelona hinter denen von Manchester City die meisten WM-Einsatzminuten verzeichneten, kann Real vergleichsweise ausgeruht den Titelkampf fortsetzen. Während seine Bosse die Zeit nutzten, um Sturmtalent Endrick ab 2024 zu verpflichten, verfolgte Ancelotti gelassen die Spekulationen um das angebliche Interesse des brasilianischen Verbands, ihn zu Tites Nachfolger zu machen.

"Der Satz 'Messi ist der Beste der Geschichte' wird nicht aus meinem Mund kommen"

"Ich weiß nicht, ob sie interessiert waren, denn sie haben mich nicht kontaktiert", sagte der Italiener am Donnerstag und betonte noch einmal, dass er Real erst verlassen werde, wenn der Klub das wünsche.

Und so sorgte Ancelotti bei seiner ersten Spieltagspressekonferenz seit der WM für die größten Schlagzeilen, als er Lionel Messi einen Superlativ verweigerte. Auf die Frage, ob der Argentinier nun der "Beste der Geschichte" sei, sagte der Trainer-Routinier: "Ich weiß es wirklich nicht." Jede Ära habe viele großartige Spieler zu bieten, er selbst habe Diego Maradona oder Johan Cruyff erlebt und trainiere in Benzema den amtierenden Ballon-d'Or-Sieger. "Der Satz 'Messi ist der Beste der Geschichte' wird nicht aus meinem Mund kommen", sagte er deshalb. Die meisten Real-Fans werden es gerne vernommen haben.