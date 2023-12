Ancelotti verlängert doch bei Real

Über die Zukunt von Carlo Ancelotti wurde seit Monaten spekuliert. Es gab das Gerücht, dass der Coach seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Real nicht verlängert und neuer Nationaltrainer Brasiliens wird. Aber nun kommt es anders, denn die Blancos haben am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 64-Jährigen bekanntgegeben. Somit bleibt der Erfolgscoach (zehn Titel mit Real in fünf Saisons) bis Sommer 2026 in der spanischen Hauptstadt.