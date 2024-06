Ancelotti verkündet: Real boykottiert neue Klub-WM

An seinem 65. Geburtstag outete sich Milan-Legende Carlo Ancelotti als früherer Inter-Fan. Was der Italiener nächsten Sommer mit Real Madrid vorhat, sorgte für noch mehr Aufsehen.

Carlo Ancelotti geriet ins Schwelgen. Erinnerungen an seine Kindheit und Idole, das Rekapitulieren einer unglaublichen Karriere erst als Spieler, dann als Trainer. Im Interview bei Il Giornale anlässlich seines 65. Geburtstags am Montag sprach Real Madrids Chefcoach über ganz unterschiedliche Themen - eines aber hatte besonderen Neuigkeitswert.

Fast nebenbei ließ Ancelotti fallen, dass er, der bei Real noch bis 2026 unter Vertrag steht, mit dem amtierenden Champions-League-Sieger nicht plant, an der neuen aufgeblähten Klub-WM teilzunehmen, die die FIFA im Sommer 2025 erstmals ausrichten wird. Es war eine stattliche Boykott-Erklärung.

"Die FIFA vergisst, dass Spieler und Vereine nicht daran teilnehmen werden", bemerkte der 65-Jährige angesprochen auf den neuen Wettbewerb. "Ein einzelnes Spiel von Real Madrid ist 20 Millionen Euro wert, so viel wollen sie uns aber für das gesamte Turnier geben" - Ancelotti gab gleich einen Einblick in die Argumentation. "Auch andere Vereine werden diese Einladung ablehnen", ist sich der Jubilar sicher. Der Weltverband plant das Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern.

"Deutschland hat eine interessante Mannschaft"

Sollten die Königlichen diese Entscheidung so durchziehen, wäre das ein noch größerer Paukenschlag als Ancelottis Geständnis, als Kind großer Inter-Fan gewesen zu sein. Seines "Traumspielers" Sandro Mazzola wegen, später auch durch Roberto Boninsegna. Und das ausgerechnet als große Milan-Legende: Mit den Rossoneri wurde Ancelotti als Spieler Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre mehrmals Meister, Europapokalsieger, Weltpokalsieger. Als Trainer kamen in den 2000er Jahren etwa zwei CL-Titel dazu.

Zu den anderen Themen, über die Ancelotti sprach, zählte auch das eher augenzwinkernde Angebot an Toni Kroos, sich das mit dem Karriereende doch noch mal überlegen zu dürfen. Wie auch der Ausblick auf die EM in Deutschland, wo sich der EM-Teilnehmer 1988 in der Bundesrepublik auf den Gastgeber freut: "Ich bin sehr gespannt auf Deutschland, sie haben eine interessante Mannschaft." Und Titelverteidiger Italien? Der hat in Ancelottis Augen den "Generationenwechsel" verpasst.