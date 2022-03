Ancelotti über "Harakiri"-Taktik: "Ich bin gescheitert"

Ganz in Schwarz wollte Real Madrid einen großen Clasico-Abend feiern. Doch es wurde ein schwarzer, ein rabenschwarzer - für den sich Coach Carlo Ancelotti selbst verantwortlich machte.

Der FC Barcelona feierte am Sonntagabend mit dem 4:0 in Madrid eine Art "Wiederauferstehung", die selbst Bayern-Profi Thomas Müller begeisterte. Es wurde wahrlich nicht ersichtlich, wer demnächst im Europa-League- und wer im Champions-League-Viertelfinale antreten wird. Und wenn ein Außenstehender hätte tippen müssen, er hätte garantiert die Katalanen als Gegner des FC Chelsea und nicht von Eintracht Frankfurt ausgemacht.

Deswegen folgte auf Seiten von Real eine schonungslose Abrechnung. In deren Zentrum: Carlo Ancelotti. Der Italiener nahm die Schuld für die Demontage im eigenen Stadion auf sich und entschuldigte sich für die Leistung. Müsste man Reals Defensive mit einer Tür vergleichen, war sie vor der Pause bereits ein gutes Stück geöffnet. Nach dem Seitenwechsel stand sie sperrangelweit auf - und die Klinke war zusätzlich an der Außenwand befestigt.

Zur Pause lag das hilflos wirkende Real, das sich größtenteils auf Konter beschränkte, bereits mit 0:3 zurück - und war damit noch bestens bedient. Ancelotti musste etwas ändern, doch sein Experiment mit einer Dreierkette scheiterte krachend. Nicht mal 30 Sekunden nach Wiederanpfiff lief Ferran Torres mutterseelenallein 30 Meter lang aufs Real-Tor zu. Eine Minute später legte ihm der überragende Pierre-Emerick Aubameyang den Ball mit der Hacke fürs 3:0 vor. Reals Verteidiger stolperten da mehr durch den Strafraum, als dass sie verteidigten. Ähnlich sah es vier Minuten später beim 4:0 - Ferran Torres revanchierte sich bei "Auba" mit einem Assist - aus.

Ancelotti: "Ich werde kein großes Drama daraus machen"

Real konnte wahrlich froh sein, dass Barcelona in der Folge mehrere Hochkaräter ausließ und dann auch ein paar Gänge zurückschaltete. Angesprochen auf seine Dreierkette sagte Ancelotti: "Manchmal macht man es richtig, manchmal scheitert man. Ich bin in diesem Spiel gescheitert. Aber ich werde kein großes Drama daraus machen."

Die bizarren Entscheidungen des Italieners beschleunigten das Desaster. "AS"

Er mochte das nicht machen, die spanische Presse aber ist dafür bekannt. "Ancelottis Harakiri", schrieb die "AS": "Die bizarren Entscheidungen des Italieners beschleunigten das Desaster. Ancelotti verspielt viel Kredit." Auf der Titelseite der Zeitung prangte: "Schwarze Nacht". Für das 120-jährige Bestehen hatten Adidas und Real Sondertrikots ganz in Schwarz anfertigen lassen - die sich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so gut verkaufen lassen.

Die Real-nahe "Marca" schrieb: "Das beste Barça spaziert gegen ein nicht wiederzuerkennendes Madrid durchs Bernabeu. Eine der Ohrfeigen, die am meisten wehtun." Routinier Nacho, der die Königlichen als Kapitän aufs Feld geführt hatte, gab sichtlich niedergeschlagen zu: "Das Resultat sagt alles aus. Es war eines unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison."

Courtois bedient: "Das hat man auf dem Platz nicht gesehen"

Scharfe Kritik kam von Keeper Thibaut Courtois, der als bester Real-Profi mit tollen Paraden eine noch deutlich höhere Niederlage verhinderte: "Wir haben für diesen Klub ein inakzeptables Bild abgegeben. Barça hat zwar am Donnerstag gespielt, aber das hat man auf dem Platz nicht gesehen." Wenn da der Außenstehende wieder hätte tippen müssen, er hätte ziemlich sicher auf eine höhere Belastung Reals in den letzten Tagen gesetzt.

Ancelotti, der den fraglos schwerwiegenden Ausfall von Torjäger Karim Benzema nicht gelten lassen ("Wir haben nicht deswegen verloren") und einen frühen Platzverweis für Aubameyang wegen dessen Schienbein-Tritt gegen Toni Kroos nicht diskutieren wollte ("Das ist keine Entschuldigung"), glaubt an die positive Wirkung der anstehenden Länderspielpause. Wegen der Verletzten, aber auch wegen eines mentalen Resets.

Zweifel am Willen seiner Spieler, der spätestens mit dem 0:4 gebrochen war, wollte Ancelotti nicht aufkommen lassen. "Die Einstellung war sehr gut, die Spieler waren sehr motiviert", so der Real-Coach, der wieder sich in den Mittelpunkt der Kritik rückte: "Die Planung war einfach nicht gut, wie ich das schon gesagt habe."

Auch Alaba erlebt einen bitteren Abend

Einen bitteren Abend erlebte auch David Alaba. Der Österreicher, im Hinspiel noch gefeierter Torschütze und binnen weniger Monate zum unangefochtenen Abwehrchef bei den Königlichen aufgestiegen, sah bei den ersten beiden Gegentoren nicht wirklich gut aus. Nach Umstellung auf Dreierkette agierte er mit dem Seitenwechsel als Linksaußen, seine offensiven Akzente belebten das lahme Offensivspiel Reals zumindest ein klein wenig.

Doch nach 90 Minuten zum Vergessen blieb auch Alaba nichts anderes mehr groß übrig: Als entschuldigende Geste hob er beide Hände in Richtung Fans.