Ancelotti spricht die falsche Sprache: Real sollte bei der WM genau hinschauen

Real Madrid hat am Donnerstagabend eine Pflichtaufgabe vor der Brust - aber nicht, weil Cadiz so ein leichter Gegner wäre.

Der FC Barcelona könnte aktuell ziemlich demoralisiert sein. Das erneute Aus schon nach der Gruppenphase in der Champions League, das teilweise sogar unglücklich zustande kam. Unverdient, würden sie wahrscheinlich bei Barça selbst klagen - nun ja.

Tatsächlich beweist der FC Barcelona aktuell allerdings jede Menge Moral und ist damit in der Liga an Real Madrid vorbeigezogen. Ein Siegtreffer in der Nachspielzeit in Valencia, ein Comeback-Erfolg in Unterzahl bei Osasuna. Beides knifflig, beides gutgegangen. Und Zufall war das nicht - in einer Manier, wie man zuletzt eher Real Madrid erlebt hatte.

Benzema fällt bisher meistens aus

Doch beim großen Rivalen aus der Hauptstadt, beim amtierenden Meister und Champions-League-Sieger, sieht es nach überzeugendem Saisonstart ganz anders aus. Die WM-Pause, sie kommt für die Königlichen, die ohne den immer wieder angeschlagen ausfallenden Karim Benzema (verpasste schon acht Spiele) gerade mächtig straucheln, eigentlich schon zu spät.

Mit einer Champions-League-Reise nach Leipzig, vor der das eigene Weiterkommen bereits feststand, oder mit einem ekligen kleinen Derby an einem Montagabend in Vallecas packt man die Blancos eben nicht so bei der Ehre wie mit einer schier aussichtslosen Situation in der K.-o.-Phase der Königsklasse. Beinahe schon traditionelle Schludrigkeiten haben sich in diesen Wochen nicht nur eingeschlichen, sondern sich bereits deutlich bemerkbar gemacht.

Vor Reals letztem Spiel vor der WM-Pause liegen die Madrilenen in der Tabelle nun schon fünf Punkte hinter Barcelona, das also in jedem Fall Spitzenreiter bleiben wird. Trotz der Niederlage im Clasico, wohlgemerkt. Um zumindest auf akzeptable zwei Zähler ranzukommen, sollte der Meister sein Heimspiel am Donnerstagabend gegen Cadiz (21.30 Uhr, LIVE! bei kicker) besser gewinnen.

Vinicius Junior kann eine Denkpause vertragen

Real ist allerdings nicht einfach nur schludrig, sondern in regelmäßiger Abwesenheit des bald 35-jährigen Benzema auch falsch aufgestellt. Weil die Königlichen nach dem geplatzten Mbappé-Transfer im Angriff nicht mehr tätig geworden sind, stürmte zuletzt oft Rodrygo zentral - zuletzt oft erfolglos. Während Nebenmann Vinicius Junior, weil er sich viel zu leicht aus dem Konzept bringen lässt, noch weniger funktioniert.

Weil Trainer Carlo Ancelotti diese Konstellation aber immer wieder aufstellt, scheint er mit seinem Latein an dieser Stelle am Ende zu sein. Vielleicht sollte der Italiener schon gegen Cadiz daher lieber mal eine andere Sprache sprechen. Mit dem geradlinigeren Rodrygo statt Vinicius, der eine Denkpause vertragen kann, auf Linksaußen; wohl oder übel mit dem zumindest wuchtigen Mariano in der Sturmspitze.

Weil der Dominikaner aber natürlich keine Dauerlösung sein kann, könnte - oder sollte - sich Real Madrid schon bei der Winter-WM in Katar nach einem neuen Stürmer umschauen. Das hat in der ruhmreichen Vereinsgeschichte ja schon immer mal wieder funktioniert.