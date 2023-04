Ancelotti setzt den Gerüchten ein Ende

Bleibt Carlo Ancelotti bei Real Madrid oder wird er wirklich brasilianischer Nationaltrainer? Am Freitag hat sich der Italiener klar positioniert.

Das hatten dem inzwischen 63 Jahre alten Carlo Ancelotti wahrscheinlich die wenigsten noch zugetraut. Premier-League-Platz zehn war es 2020/21 mit dem FC Everton geworden, als der Italiener die Toffees plötzlich verließ und vor knapp zwei Jahren tatsächlich zu Real Madrid zurückkehrte.

Es folgte bekanntlich der Gewinn der Meisterschaft und eine Champions-League-Saison samt Titel, die auch jenseits der spanischen Hauptstadt so schnell wohl keiner vergessen wird. Auf einmal ist Ancelotti, der mit Real nach neun Jahren mal wieder Pokalsieger werden und die Königsklasse noch verteidigen könnte, wieder einer der gefragtesten Trainer der Welt.

Das hat sich auch der brasilianische Fußballverband gedacht und ein Auge auf den ehemaligen Mittelfeldspieler geworfen. Seit 2002 wartet der Rekordweltmeister inzwischen auf den größten aller Titel - und dass Ancelotti die großen Titel gewinnen kann, weist der "Mister" noch immer nach.

Ancelottis Vertrag gilt über den Sommer hinaus

Zuletzt waren die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied aus Madrid nach der Saison immer konkreter geworden, Reals Brasilianer Vinicius Junior, Rodrygo oder Eder Militao hatten sich bereits zu dieser Möglichkeit geäußert und sich davon begeistert gezeigt. Schon im Sommer soll es angeblich so weit sein, obwohl Ancelottis Vertrag bei den Königlichen noch bis 2024 gültig ist.

Vor dem Ligaspiel in Cadiz am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat sich der viermalige CL-Sieger nun nicht zum ersten Mal, aber so klar wie bisher nie zur Thematik geäußert - und den Gerüchten anscheinend ein Ende gesetzt: "Wir werden den Vertrag respektieren und ohne Zweifel auch nächste Saison hier sein", verkündete Ancelotti, zu dessen Trainerteam weiterhin auch sein Sohn Davide zählt.

"Ich fühle mich hier sehr wohl", bekräftige Ancelotti - "und bin entspannt". Das darf man dem italienischen Gentleman auf jeden Fall glauben.