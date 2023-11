Ancelotti scherzt über Bellingham - und nimmt Joselu in Schutz

Real Madrid steht als Gruppensieger im Achtelfinale der Champions League. Und doch erlebte Stürmer Joselu beim 4:2 über Napoli einen Abend zum Vergessen.

Neben Matchwinner Nico Paz - der erst 19-Jährige schoss das erlösende 3:2 - war am Mittwochabend und am Tag darauf mal wieder Jude Bellingham in aller Munde. Der überragende Real-Profi traf beim 4:2 gegen Napoli selbst zum 2:1 und bereitete schließlich den Endstand vor.

Carlo Ancelotti nannte den Engländer "ein Geschenk für den Fußball, nicht nur für Real Madrid". Der Cheftrainer der Königlichen ist überzeugt, "dass die gesamte Fußballwelt froh wäre, einen Spieler dieser Qualität zu haben". Bellingham stünde wie kaum sonst einer für Ernsthaftigkeit, Professionalität und Integration.

Lachend fand Ancelotti aber doch einen Kritikpunkt am scheinbar makellosen Ex-Dortmunder: "Er arbeitet viel, versteht sich sehr gut mit den anderen, aber er muss sein Spanisch verbessern. Niemand ist perfekt." Den häufig in der spanischen Hauptstadt angelegten Vergleich mit Zinedine Zidane scheute Ancelotti erst, um kurz darauf doch nachzugeben: "Der Unterschied, den ich sehe, ist das Vordringen bis in den Strafraum, was Zidane nicht hatte. Und die individuelle Qualität von 'Zizou', die Bellingham nicht hat."

Entschuldigende Gesten in Richtung der Real-Fans

Neben Bellingham lieferte Rodrygo einen Nachweis seiner aktuellen Formstärke. Der Brasilianer markierte nach dem frühen Rückstand den schnellen Ausgleich - und gestand doch: "Es ist schwierig, in dieser Saison mehr Tore als Bellingham zu erzielen. Er trifft ja in fast jedem Spiel. Wir haben da aber keine Konkurrenz und wollen nur dem Team helfen."

Joselu war es ein bisschen peinlich, dass er so viele Chancen vergeben hat. Jude Bellingham

Das wollte im fünften Champions-League-Spiel der Saison auch Joselu, der als Joker einen rabenschwarzen Abend erwischte. Der ehemalige Angreifer von Hannover 96 ließ reihenweise Hochkaräter aus - und wirkte völlig verunsichert. "Joselu war es ein bisschen peinlich, dass er so viele Chancen vergeben hat", erklärte Bellingham hinterher bei "Movistar+": "Wir sind eine Familie. Wir sind ein großes Team. Wenn einer von uns einen schlechten Moment durchmacht, ist es wichtig, ihn zu unterstützen. Ich habe versucht, ihn in der Box zu finden und zum Glück ist es mir gelungen."

In der vierten Minute der Nachspielzeit legte Bellingham den Ball auf dem Silbertablett vor, diese letzte Chance ließ sich Joselu nicht nehmen. Anschließend richtete der Angreifer mehrmals entschuldigende Gesten in Richtung der Fans, zu denen der beide Fäuste ballende Bellingham seinen Mitspielern zuvor geschubst hatte, um sich feiern zu lassen.

Für Ancelotti hätte es die Entschuldigung Joselus nicht gebraucht. Der Italiener stellte klar: "Er hat seine Arbeit getan, nicht nur heute. Ich verlange von keinem Spieler, dass er immer trifft. Er hat sehr gut gearbeitet. Es ist wichtig, dass er Tore schießt, aber ein Spieler muss sich nur entschuldigen, wenn er nicht arbeitet, und er tut das immer."