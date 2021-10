Ancelotti nimmt Alaba nach dem "schlechtesten Spiel" in Schutz

Erst Tiraspol, nun Espanyol. Real Madrid verlor zum zweiten Mal in Folge, eine beeindruckende Serie ist damit gerissen. Kritik entlud sich auch an David Alaba. Carlo Ancelotti nahm ihn in Schutz.

Reals Formkurve, sie zeigt klar nach unten. Erst der recht ideenlose Auftritt gegen Villarreal (0:0), dann die Champions-League-Blamage gegen Sheriff Tiraspol (1:2), die man bei 76 Prozent Ballbesitz und 31:4-Torschüssen aber auch irgendwie in die Kategorie "unglücklich" einordnen durfte. Doch nun folgte bei Aufsteiger Espanyol (1:2) eine schlichtweg verdiente Niederlage und damit die erste in der Liga nach 25 ungeschlagenen Spielen.

Ancelotti wollte gar nichts schönreden, zu offensichtlich waren vor allem die Unzulänglichkeiten in der Abwehr. "Wir haben schlecht gespielt, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben das Spiel mit einer Idee begonnen, aber wir haben die Ruhe nicht bewahrt. Nach dem Tor herrschte eine Menge Chaos", sagte der Italiener und bilanzierte: "Das war unser schlechtestes Spiel."

Dabei hatte Ancelotti einiges umgestellt. Vom 4-3-3 gegen Tiraspol rückte er ab, Real spielte am Sonntag mit einem 4-1-3-2. Toni Kroos, in der Königsklasse eingewechselt, zog auf der Sechs wieder die Strippen, Alaba rückte aus der Innenverteidigung nach links.

Doch das 0:1 von de Tomas ging auch auf die Kappe des Ex-Münchners, der sich vor dem Treffer recht einfach von Embarba überlaufen ließ. Alaba als Linksverteidiger - ein schlechter Schachzug? Das wollte Ancelotti so nicht stehen lassen. "Ich dachte, dass er dort offensiv helfen könnte und ich denke, das hat er auch getan und viel Dampf gemacht."

Die gesamte Viererkette patzt

Es wäre in der Tat zu einfach, Alaba zum Sündenbock zu erklären. Beim 0:1 kamen Rechtsverteidiger Lucas Vazquez und Eder Militao zu spät, beim 0:2 ließ sich Nacho von Aleix Vidal wie ein Schuljunge tunneln. Auch Luka Modric erkannte zu spät, welche Gefahr da im Verzug ist. In der 64. Minute durften sich die Königlichen glücklich schätzen, dass sie nicht sogar das 0:3 kassierten, als sie nach einer eigenen Ecke mühelos ausgekontert wurden. Vazquez schlug am Ball vorbei, Sergi Darder behielt allein vor dem Tor die Nerven nicht. Chaos eben, wie Ancelotti richtig festgestellt hatte.

Die Länderspielpause kommt Real also gerade recht, um in erster Linie die Abwehrprobleme in den Griff zu kriegen. "Wir müssen das nun reflektieren und herausfinden, wie sich die Einstellung innerhalb einer Woche so verändern konnte", sagte Ancelotti. "Wir haben diese Niederlage verdient."

Real sollte möglichst schnell wieder in die Spur finden. Nach dem Heimspiel gegen Bilbao am 17. Oktober tritt Madrid nur zwei Tage später bei Schachtar Donezk an, ehe es am 24. Oktober zum Clasico nach Barcelona geht.