Ancelotti kritisiert Real nach Derbi - will jedoch "nichts ändern"

Real Madrid hat das Derbi madrileno bei Atletico verloren und damit auch die Tabellenführung. Trainer Carlo Ancelotti wusste genau wieso - Ex-Blanco Morata freute sich nach seinem Doppelpack.

Nach fünf punktetechnisch perfekten Spieltagen hat es Real Madrid in La Liga erwischt. Die Königlichen verloren ausgerechnet im Derbi madrileno bei Atletico klar. Trainer Carlo Ancelottti war auf der Pressekonferenz dennoch ruhig und nahm die "verdiente" Pleite auf seine Kappe. Dass Real "nicht gut angefangen" und "nicht gut verteidigt" hatte, liege an ihm.

Ancelotti erklärte, dass er die bisher größte Schwäche seines Teams dieser Saison, das Verschlafen der Anfangsminuten ("es ist uns schon mehrmals passiert"), sichtlich nicht in den Griff bekommen habe. Gegen die Colchoneros war man zudem "anfällig im eigenen Strafraum".

"Aufstellung wird sich nicht ändern"

Dass Real offensiv ohne Stürmer nicht glänzte, wollte Ancelotti daher nicht so stehen lassen. Angreifer Joselu habe "nicht angefangen, weil ich mit einem zusätzlichen Mittelfeldspieler mehr Ballkontrolle haben wollte". Der sonst so starke Jude Bellingham könne nichts für "eine defensive Anfälligkeit, die wir in den ersten Spielen nicht hatten". Die Blancos hätten nicht gut gespielt, "aber nicht wegen der Aufstellung", an der Ausrichtung werde sich "nichts ändern".

"Kopie" der Gegentore ein Ärgernis - Lob für Atletico

Ancelotti wurde gegenüber seiner Defensive klar und bemängelte, dass Atletico bereits direkt nach der Pause drei Tore hatte erzielen dürfen - "so viele wie in allen Spielen zuvor" zu diesem Zeitpunkt. Die Blancos hätten nicht sicher gestanden, "nicht kompakt" wie üblich. "Und das hat Atleti ausgenutzt", ärgerte sich Ancelotti. Wohlgemerkt mit drei Kopfballtoren, die "eine Kopie" voneinander waren.

Atleticos typische, eben durch Kompaktheit bestechende Abwehrleistung, gab Real den Rest. Trotz des Mangels an Effizienz vorne wiederholte Ancelotti, dass das Problem in der Defensive gelegen habe. Schließlich sei man gegen eine der "besten Verteidigungsmannschafen der Welt" angetreten. "Es ist nicht einfach, da Räume zu finden."

Der ehemalige Real-Stürmer Alvaro Morata, der mit einem Doppelpack das Spiel entschieden hatte, sprach dagegen von einem "Vitaminschub zur rechten Zeit" für die Moral, nachdem Atletico in der Champions League ein Torwarttor in letzter Minute hinnehmen musste und in der Liga klar wie verdient gegen Valencia verloren hatte.

Morata hätte im Sommer gehen können

Über sich selbst erklärte Morata, dass er die immer wieder aufkehrende Kritik hinnehme. Der 30-Jährige hätte den Verein laut eigener Aussage im Sommer sogar verlassen können. Stattdessen fühle er sich nun "wichtiger als letztes Jahr" - und möchte seine Karriere "mit einem Titel mit Atletico" beenden. Aufgrund der Unterstützung für seine Person und der tollen Stimmung im Team sie das bereits diese Saison möglich. Der "natürlich guttuende" Sieg gegen den Erzrivalen nach der "Ohnmacht von Rom" könnte ein wichtiger Schritt dafür gewesen sein.