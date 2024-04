Ancelotti kontert Kritiker - und spricht über wechselwilligen Nacho

Real Madrid hat nach dem Halbfinal-Einzug in der Champions League den nächsten gewaltigen Schritt in Richtung La-Liga-Titel vor Augen. Vor dem Clasico konterte Trainer Carlo Ancelotti aufgekommene Kritik - und sprach über seinen wechselwilligen Kapitän.

Für die Königlichen geht es gerade Schlag auf Schlag. Nach dem dramatischen Halbfinal-Einzug in der Champions League - Elfmeter-Krimi bei ManCity - wartet auf Real Madrid am Sonntagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) der vor allem bei den Fans mit Spannung erwartete Clasico. Das Hinspiel Ende Oktober hatten die Blancos dank Jude Bellingham mit 2:1 gewonnen.

Vordergründig Thema war am Samstag allerdings noch einmal der etwas andere Auftritt in Manchester, als Real sich ins Elfmeterschießen verteidigte und dort die besseren Nerven bewies. Von kritischen Stimmen ob der defensiven Herangehensweise war Trainer Carlo Ancelotti nach eigener Aussage "nicht überrascht". Es stehe "jedem frei, seine Meinung zu äußern".

Der Clasico ist eine Gelegenheit, La Liga zu gewinnen. Carlo Ancelotti

Die Mannschaft aber habe den Matchplan optimal umgesetzt. "Man muss gut damit umgehen können, wenn man den Ball hat und wenn man ihn nicht hat", stellte Ancelotti klar: "Das ist uns sehr gut gelungen - und ich habe keinen einzigen traurigen Madridista getroffen."

Das würde sich der Italiener auch am späten Sonntagabend so wünschen. Wenn Real Madrid mit einem Heimsieg die Entscheidung im Meisterrennen herbeiführt. "Der Clasico ist eine Gelegenheit, La Liga zu gewinnen", weiß auch Ancelotti. Der Vorsprung würde dann bereits elf Punkte betragen.

"Bei diesen Spielern muss man ihre Entscheidungen respektieren"

Ancelotti sieht Barcelona, das in der Königsklasse an PSG gescheitert war, als "sehr konkurrenzfähiges Team". Respekt hat der Real-Coach dabei unter anderem vor den blutjugen Überfliegern Pau Cubarsi (17) und Lamine Yamal (16): "Was sie in diesem Alter leisten, spricht sehr für sie." Die richtige Mischung aus Jugend und Erfahrung habe Real ja auch dorthin geführt, wo es gerade steht.

Eine erfahrene Säule dürfte den Königlichen im Sommer wegbrechen: Nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten hat sich Kapitän Nacho dazu entschieden, in der neuen Saison eine andere sportliche Herausforderung angehen zu wollen. Diesen Wunsch habe der spanische Innenverteidiger bereits beim Verein und seinem Trainer hinterlegt.

Auf Nacho angesprochen erklärte Ancelotti: "Es geht um seine Zukunft. Er muss entscheiden, was er machen will. Er hat jüngst ein überragendes Spiel gemacht. Er war, ist und wird auch weiterhin ein großartiger Innenverteidiger sein." Nacho wisse, "was wir denken". Und doch weiß auch Ancelotti: "Bei diesen Spielern muss man ihre Entscheidungen respektieren."