Ancelotti: "Ich versuche, eine Beziehung zu den Menschen zu haben"

In der neuen Folge "kicker meets DAZN" kommt auch Real-Coach Carlo Ancelotti zu Wort. Neben seiner Meinung zu Leipzig erklärt er auch sein Erfolgsgeheimnis für seine gute Beziehung zu den Spielern.

Dass Carlo Ancelotti ein ganz besonderer Trainer ist, ist hinlänglich bekannt. Seine Erfolge sprechen für sich beziehungsweise ihn. Was aber beim Mann, der für das markante Hochziehen seiner Augenbraue bekannt ist, nicht minder besonders ist: Er ist der Freund der Spieler. Ob Toni Kroos, David Alaba oder andere Akteure, die unter ihm trainierten und spielten: Jeder schwärmt in den höchsten Tönen vom Trainer, aber auch vom Menschen Ancelotti.

Sein eigenes Erfolgsgeheimnis, mit dem er immer wieder mit seinen Mannschaften Titel holte, beschreibt der Coach in der aktuellen Folge "kicker meets DAZN" wie folgt: "Ich versuche, eine Beziehung zu den Menschen zu haben, nicht zu den Spielern. Denn du bist kein Spieler, du bist eine Person, die Fußball spielt."

Und genau das ist auf dem Feld zu sehen, beispielsweise die aktuelle Mannschaft der Königlichen ist total intakt, einer läuft für den anderen - und alle folgen Ancelotti. Wenngleich dieser natürlich keine Alleingänge startet, die Spieler dürfen mitreden, der alte Trainerfuchs holt sich Meinungen ab. Das Lob, dass die Spieler an den 63-Jährigen richten, gibt dieser gerne zurück: "Sie haben einen tollen Charakter. Spieler, die fünfmal die Champions League gewonnen haben, wollen immer noch mehr. Das sieht man jeden Tag im Training und in jedem Spiel."

Ancelotti über RB: "Sie haben sich verbessert"

Ein Erfolgsgeheimnis Reals, das in der vergangenen Saison Meisterschaft und Champions League gewann und mit 31 von 33 möglichen Punkten auch in dieser Saison bisher eine herausragende Runde spielt. In der Champions League haben die Königlichen zehn Punkte nach vier Spielen und stehen, da Donezk und Leipzig noch gegeneinander spielen, zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase im Achtelfinale. Die Partie am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat für Real also nicht mehr die größte Bedeutung, es geht jedoch noch um den Gruppensieg.

Das Hinspiel ging mit 2:0 an Madrid. "Sie haben sich verbessert seit unserem letzten Aufeinandertreffen", lobt Ancelotti den Gegner, der seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen ist. "Sie haben eine gute Mannschaft, spielen mit viel Intensität und haben individuell viele gute Spieler. Sie sind gut organisiert, das wird schwierig für uns."

KMD #144 - Ancelotti, Rüdiger & Rose Diese Woche gibt's eine Folge KMD auf die Ohren, wie ihr sie noch nie gehört habt! Alex und Benni nehmen euch nämlich mal mit hinter die Kulissen eines Podcast-Tages, der gleichzeitig auch noch der Tag vor einem Champions-League-Spiel und damit vor einer großen DAZN-Sendung ist. Die beiden Jungs sind in Leipzig unterwegs, um vor dem Heimspiel von RB gegen Real gleich drei Hochkaräter vors Mikro zu zerren: Carlo Ancelotti, Antonio Rüdiger und Marco Rose! Rose spricht u.a. über die fehlende Wertschätzung in Deutschland für Toni Kroos, Rüdiger über seine erste Saison in Madrid und Ancelotti über seinen besonderen Umgang mit den Spielern. Keine Sorge, dazu bespricht die KMD-Crew natürlich auch das vergangene Bundesliga-Wochenende, diskutiert über eklige Augsburger und verschossene Strafstöße und klingelt bei kicker-Reporter Oliver Bitter durch, um die Wiederauferstehung des VfL Bochum zu feiern.

