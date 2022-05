Ancelotti: Die Augenbraue zuckt, aber nur zum Spaß

"Ein Endspiel muss man genießen“, gibt Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti als Motto aus vor dem Final-Hit gegen den FC Liverpool. Das meint er ernst. Ansonsten aber scherzt der 62-Jährige viel. Trotz oder gerade wegen der großen Historie.

Aus dem Stade de France berichtet Jörg Wolfrum

"A por la 14", diesen Claim hat Real Madrid zuletzt in Umlauf gebracht. "Auf der Jagd nach der 14", frei übersetzt also auf der Jagd nach dem 14. Henkelpott, dem 14. Sieg in der Königsklasse. Unter der Schlagzeile sind fünf Leistungsträger zu sehen, die augenscheinlich gerade den Platz des Stade de France betreten: Keeper Thibaut Courtois, Marathonmann Luka Modric und Außenstürmer Vinicius Junior, vor diesen Regisseur Toni Kroos und ganz vorne, natürlich, Karim Benzema.

Der Franzose und Kapitän an der Spitze, in seinem Nationalstadion, mit 15 Treffern die königliche Speerspitze der Madrilenen auf dem Weg in dieses Endspiel, in dem Real den Traum vom 14. Titelgewinn real werden lassen möchte. 13-mal hat man den Henkelpott gewonnen in 16 Endspielen, an die drei Niederlagen erinnert sich kaum noch jemand, es setzte sie vor ewigen Zeiten: 1962, 1964 und 1981.

Gut, dass da am Freitag in den Katakomben des Stadions der Mister höchstpersönlich den Geschichtsunterricht leitete. Chefcoach Carlo Ancelotti, der am Ende seiner Comeback-Saison wie 2014 erneut den Henkelpott mit Real gewinnen will: "Die Anspannung ist weniger im Vergleich zu damals", gibt er zu. Damals, am Ende der ersten Saison seiner ersten Amtszeit bei Real, hatte er den Klub zur "Decima" geführt, dem zehnten Triumph in Europa. Gegen Atletico Madrid. Nicht auszudenken aus Real-Sicht, wenn man gegen den kleineren Stadtrivalen verloren hätte. Zwölf Jahre Warten auf den ersten Titelgewinn seit 2002 gegen Bayer Leverkusen waren damit beendet.

"2014 war für Real Madrid der Schlüssel zu den weiteren Erfolgen. Wir wissen, was dieser Verein und seine Geschichte von uns verlangen", sagte Ancelotti daher. Der 62-Jährige ließ zugleich aber keinen Zweifel, dass er das Highlight zum Saisonende genießt. Mit etwas Verspätung war er mit seiner Mannschaft im Stadion eingetroffen, was irgendwie passte angesichts der Verlängerungen, die man im Viertelfinale gegen Chelsea und im Halbfinale gegen Manchester City hatte bestehen müssen.

Ancelotti und Marcelo gut drauf

Kaum hatte der Coach Platz genommen im Stade de France, machte er zeitweise ein Spielchen aus dem Frage-Antwort-Modus mit den Journalisten. Sogar zu einem "Ich bin nicht dumm" ließ er sich hinreißen. Es war nur scheinbar ernst gesagt, Sekunden grinste der Italiener. Mit dem ebenfalls anwesenden Linksverteidiger Marcelo scherzte er gar über die Startelf. Ancelotti: "Ja, ich habe sie im Kopf." Marcelo konterte: "Ich weiß sie auch." Sie grinsten sich an, wissend, dass der 34-jährige Brasilianer zuletzt nur Einwechselspieler war und vermutlich der Franzose Ferland Mendy auf dieser Position beginnen dürfte. Raugelassen hat die Startelf dann aber keiner der beiden.

Und auch Ancelottis berühmte linke Augenbraue kam zum Einsatz, sie zuckte vor allem bei einer Frage zu seinem vorherigen Klub Everton. Das Zucken der Braue kündigt normalerweise Verstimmung an, diesmal aber löste sich alles schnell und launig in Wohlgefallen auf: "Die Everton-Fans werden mit uns sein. Ich habe gute Erinnerungen an die Blauen in Liverpool, ich bin sicher, dass sie uns und mich unterstützen werden." Aus der Ferne versteht sich. In St. Denis vor Ort hatten derweil am Freitag rund um das Stadion die Reds die Oberhand im Fanduell mit den Real-Anhängern.

Coach kann Geschichte schreiben

Am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kann Ancelotti Geschichte schreiben: Als erster Trainer mit vier Titeln in der Champions League. "Noch bin ich sehr ruhig. Am Samstagnachmittag wird das vielleicht ein wenig anders sein. Aber wenn ich in die Gesichter der Spieler schaue, gibt mit das Zuversicht." Er ist ja erfahren wie kaum einer: "Ich habe gute Erinnerungen an meine Endspiele, trotz 2005." Er steht in seinem fünften Finale, 2003 und 2007 triumphierte er mit dem AC Mailand, 2014 folgte dann mit Real die legendäre "Decima".

Nur 2005 in Istanbul hatte er verloren - mit Milan ausgerechnet gegen Liverpool. Legendär im Elfmeterschießen, dabei hatte sein Team zur Halbzeit schon 3:0 geführt. Nach 90 Minuten stand es aber 3:3, nach 120 ebenso, am Ende setzte es die Niederlage. Was das zeige für 2022? "Es kann immer alles passieren." Eine Banalität, sicher, aber der Mister betont: "Wir stehen verdient im Finale, und wir werden unser Bestes geben. Dennoch ist nicht klar, ob das reicht." Warum? "Weil es im Fußball einen Anteil gibt, den man nicht kontrollieren kann." Daher also: "Ein Endspiel muss man genießen, bis vielleicht eine andere Geschichte geschrieben wird."